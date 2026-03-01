El mensaje de cariño del alcalde socialista de Riba-roja "a la vecina Oltra": "La volem"

Robert Raga es alcalde de Riba-roja de Túria por el PSPV, partido del que es militante y cuenta con responsabilidades más allá del límite del término municipal que gobierna. Sin embargo, este fin de semana, en su Facebook personal, sobre quien ha dejado un mensaje de apoyo, ánimo y cariño no ha sido ningún dirigente de su formación, sino que sobre la que fue líder de Compromís: Mónica Oltra, a la que se ha referido como "vecina Oltra".

Con esa coletilla comienza un texto en el que admite que no suele opinar en redes sociales sobre procesos judiciales, pero que en este caso sí lo hará tras la última decisión de la Audiencia Provincial de llevar a juicio a Oltra "contradiciendo las resoluciones del juez instructor (por dos veces) y la Fiscalía". "Tener respeto por las decisiones judiciales no significa compartirlas", añade.

Mensaje de Facebook escrito por Rober Raga a la "vecina Oltra". / Levante-EMV

Así, en su publicación, asegura que durante estos años ha sido "consciente del acoso al que ha sido sometida ella y su familia con manifestaciones y concentraciones ultras enfrente de su misma casa donde ha tenido que intervenir la Policía Local y otras fuerzas de seguridad". "Nuestra vecina Mónica", añade, "ha tenido una actitud ejemplar en este calvario de proceso judicial y ha continuado trabajando y cuidando a su familia, también con una actitud ejemplar como madre y vecina".

Noticias relacionadas

Es más, Raga recuerda que la vio "sacar fango al lado de vecinos el día después de la dana, ayudando a vecinos afectados de la zona donde vive". "Por todo esto y más continuaré respaldando a mi vecina Mónica Oltra y a su familia", indica el dirigente socialista que le agradece a Oltra "su compromiso y actitud". Y sentencia: "En Riba-roja, su pueblo, la queremos; somos muchos los que le damos ánimo, estamos a su lado antes y después de que sucediera este proceso que a mi juicio y el de muchos debería haber finalizado ya con el archivo y absolución de la causa".