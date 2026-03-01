Roban el sagrario con las hostias consagradas en la parroquia de san Francisco de Asís de Manises

El Arzobispado de Valencia ha informado hoy a través de un comunicado que se ha producido un "robo sacrílego" en la parroquia de san Francisco de Asís de Manises. "Hemos tenido conocimiento del robo del sagrario con las sagradas formas, de una patena, vinajeras y candelabros", destaca la nota. "Ante este hecho gravemente ofensivo al Señor y a la fe del pueblo de Dios, queremos invitar al arrepentimiento a los autores de este hecho, para que devuelvan lo sustraído, especialmente las especies eucarísticas", subraya la nota.

Misericordia con los ladrones

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, ante la profanación de este templo de l'Horta Sud llama a los fieles de la Diócesis de Valencia a que "realicen actos de reparación y de amor a Jesucristo presente en la eucaristía, y a implorar al Señor, que desde la cruz pidió al Padre el perdón para sus perseguidores, que tenga misericordia de quienes han cometido este robo sacrílego".

Benavent presidirá una "eucaristía de reparación"

El arzobispado también anunció ayer que el próximo sábado 7 de marzo a las 19 horas, el arzobispo de Valencia, presidirá una "eucaristía de reparación" en la parroquia de Manises profanada.