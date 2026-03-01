La Politècnica de València patenta un sistema que mejora la resistencia de los tabiques de yeso ante terremotos

En los sistemas de construcción modernos los tabiques de yeso laminado, conocidos popularmente como pladur por la marca que los ha hecho famosos, son elementos no estructurales muy habituales en todo tipo de edificaciones por el ahorro de tiempo y costes que suponen. Sin embargo, cuando se produce un terremoto estos tabiques pueden interactuar con la estructura del edificio de forma no prevista en el diseño, provocando importantes daños estructurales y poniendo en riesgo la seguridad. Un equipo de ingenieros de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha dado con la tecla para reducir dichos riesgos no deseados mediante un sistema de nueva creación mediante el cual los tabiques de yeso laminado sufren menos daños y, además, reduce la rigidez global del edificio y facilita, por tanto, una mejor respuesta ante un seísmo.

Detrás de este logro están las mentes brillantes de un equipo de ingenieros del Instituto Universitario de Investigación de Ciencia y Tecnología del Hormigón (Icitech) de la Politècnica, que ha desarrollado y validado este novedoso sistema de aislamiento sísmico para tabiques de placas de yeso laminado en un edificio 'probeta' diseñado a escala real con el fin de reproducir las tensiones reales que sacuden las estructuras de hormigón durante un movimiento telúrico.

Futura comercialización

Al nuevo sistema de aislamiento sísmico capaz de reducir de forma significativa los daños en los edificios cuando se produce un terremoto lo han bautizado como Sispyl. Tras probarlo con éxito en condiciones similares a las de un seísmo real, la UPV lo ha patentado abriendo la puerta a su futura comercialización y aplicación en edificios situados en zonas de riesgo sísmico.

Uno de los dos edificios 'probeta' a escala real diseñado para experimentar las tensiones que sufren los tabiques de pladur y las estructuras de hormigón durante las sacudidas sísmicas. / Vicente Lara Saez/ Acom UPV

El proyecto Sispyl ha demostrado que es posible aislar sísmicamente los tabiques de yeso laminado para que su respuesta ante un seísmo sea mejor y no colapsen. Gracias a este sistema, los tabiques sufren menos daños y, además, la rigidez global del edificio se reduce, lo que permite una mejor respuesta ante el terremoto, un comportamiento sísmico más adecuado y coherente con los cálculos de diseño. "Hasta ahora, este problema no contaba con una solución eficaz y validada experimentalmente. Nuestro sistema hace más seguros y robustos los tabiques de pladur", destaca Luis Pallarés, investigador del Icitech.

Dos edificios 'probeta' a escala real

Para validar la eficacia del sistema, el equipo del Icitech, ha construido dos edificios demostradores a escala real. Uno de ellos se ejecutó con tabiques tradicionales de yeso laminado, mientras que el segundo incorporó el sistema Sispyl, que introduce pequeñas modificaciones en la tabiquería convencional. Ambos edificios fueron sometidos a acciones sísmicas en ensayos experimentales, lo que permitió comparar su comportamiento.

Los 'padres' del nuevo sistema de aislamiento sísmico de tabiques de yeso subidos al edificio 'probeta' del Icitech. / Vicente Lara Saez/ Acom UPV

"El edificio equipado con Sispyl mostró un aislamiento sísmico total de los tabiques, reduciendo de manera notable los daños y asegurando un comportamiento acorde con lo previsto en el diseño estructural frente a terremotos", explica Pallarés.

Además, el sistema ideado y patentado por los investigadores de la UPV ha superado todas las pruebas de resistencia y reacción al fuego, cumpliendo así los mismos requisitos que los tabiques tradicionales. "Actualmente no existe nada similar en el mercado; nuestro sistema contribuirá a mejorar la seguridad de este tipo de edificios, que están muy extendidos tanto en áreas residenciales como en terciarios", concluye el investigador principal del proyecto.