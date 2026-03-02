El tiempo
Aemet anuncia la llegada de la borrasca Regina a la Comunitat Valenciana: vuelven el viento y las precipitaciones
El sur de la provincia de Alicante entra en aviso amarillo por fenómenos costeros a última hora de este lunes
Nuevo cambio de tiempo en la Comunitat Valenciana. Una nueva borrasca de gran impacto, nombrada Regina por el servicio meteorológico portugués, llegará a España a partir de hoy lunes, aunque sus efectos se notarán en la Comunitat Valenciana sobre todo el martes y miércoles, cuando se espera viento intenso y precipitaciones.
Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la borrasca dará lugar a un temporal de viento de nordeste que comenzará a notarse a partir de última hora de este lunes y, principalmente, el martes y el miércoles. Los expertos explican que aunque no suele producir rachas tan fuertes como los de poniente (que fue el que sopló en los últimos temporales de viento), éstas son muy persistentes.
Temporal marítimo
Los efectos de Regina se notarán en la costa de Alicante desde este lunes a última hora, cuando se esperan olas de entre dos y tres metros que han obligado a activar el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur de la provincia.
El martes se activa el aviso amarillo por viento en el litoral sur e interior de Alicante, donde se esperan rachas que superarán los 70 km/h.
Lluvias y viento
Además, Aemet avisa de que se pueden producir precipitaciones a partir del martes, que serán más persistentes en el sur de Valencia y norte de Alicante, por ser éstas las zonas más expuestas al viento de gregal. El viento será protagonista el martes, miércoles y jueves en estas mismas zonas.
Desde Aemet destacan que la combinación de viento y lluvia suele ser un factor añadido de adversidad, y añaden que en estos días, en los que comienza a prepararse el montaje de las Fallas 2026, "la vulnerabilidad y la exposición es mayor".
Regina es la decimocuarta borrasca de alto impacto -las que llevan nombre-, ya que entre diciembre y febrero, coincidiendo con los meses del invierno meteorológico, ha habido ya otras trece, la última con el nombre de Pedro, aunque será la decimoséptima desde el inicio de la temporada, en el mes de octubre.
Con esta nueva borrasca se iguala la temporada con mayor número de nombramientos, la de los años 2023/24. En aquella ocasión, la borrasca número 17 (Renata) fue nombrada el 14 de abril.
- La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
- Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
- Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas
- Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
- Seísmo en Emergencias: dimite un alto cargo tras declarar por la dana y está 'en estudio' la continuidad de la número 2
- Dos asesinatos en ocho años en la misma finca de Benimàmet