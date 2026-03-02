Ainhoa Moll sitúa el municipalismo en el centro del debate público

La directora editorial de Prensa Ibérica, Ainhoa Moll, inauguró el IV Foro del Municipalismo que organiza Levante-EMV reivindicando el ámbito local como el nivel institucional donde las decisiones públicas tienen un impacto «más inmediato y más visible» en la vida de la ciudadanía. Ante la alcaldesa de València, María José Catalá, la comisionada para la reconstrucción y representantes municipales de toda la provincia, Moll subrayó que las políticas locales «no son abstractas», sino que se traducen en vivienda, movilidad, actividad económica y servicios esenciales, configurando el entorno cotidiano de las personas y su día a día más próximo.

La directora editorial del grupo puso el acento en la diversidad y complejidad de la provincia de Valencia, que obliga a pensar las políticas públicas «desde la especificidad, no desde la generalización». El foro, explicó, quiere centrarse «sobre todo en la gestión»: en cómo se traducen los planes en actuaciones concretas, cómo se coordinan administraciones con competencias compartidas y cómo se sostienen los servicios en contextos presupuestarios exigentes. Vivienda, movilidad, desarrollo local o industria forman parte —señaló— de «un mismo ecosistema territorial» que requiere enfoques integrados, estables y técnicamente sólidos. Moll citó la reconstrucción tras la dana como ejemplo de proceso que, más allá de la urgencia inicial, plantea retos de planificación, financiación y coordinación interadministrativa. En un contexto político dominado por «marcos simplificados», defendió que la gestión municipal introduce matices, obliga a priorizar y aporta una dimensión más realista y pegada al territorio al debate público, al tiempo que reafirmó el compromiso del diario con generar «un espacio de análisis y contraste» al servicio de los municipios. n