Foro del Municipalismo
Ainhoa Moll sitúa el municipalismo en el centro del debate público
La directora editorial de Prensa Ibérica defiende la gestión local como espacio de rigor
J.M.B.
La directora editorial de Prensa Ibérica, Ainhoa Moll, inauguró el IV Foro del Municipalismo que organiza Levante-EMV reivindicando el ámbito local como el nivel institucional donde las decisiones públicas tienen un impacto «más inmediato y más visible» en la vida de la ciudadanía. Ante la alcaldesa de València, María José Catalá, la comisionada para la reconstrucción y representantes municipales de toda la provincia, Moll subrayó que las políticas locales «no son abstractas», sino que se traducen en vivienda, movilidad, actividad económica y servicios esenciales, configurando el entorno cotidiano de las personas y su día a día más próximo.
La directora editorial del grupo puso el acento en la diversidad y complejidad de la provincia de Valencia, que obliga a pensar las políticas públicas «desde la especificidad, no desde la generalización». El foro, explicó, quiere centrarse «sobre todo en la gestión»: en cómo se traducen los planes en actuaciones concretas, cómo se coordinan administraciones con competencias compartidas y cómo se sostienen los servicios en contextos presupuestarios exigentes. Vivienda, movilidad, desarrollo local o industria forman parte —señaló— de «un mismo ecosistema territorial» que requiere enfoques integrados, estables y técnicamente sólidos. Moll citó la reconstrucción tras la dana como ejemplo de proceso que, más allá de la urgencia inicial, plantea retos de planificación, financiación y coordinación interadministrativa. En un contexto político dominado por «marcos simplificados», defendió que la gestión municipal introduce matices, obliga a priorizar y aporta una dimensión más realista y pegada al territorio al debate público, al tiempo que reafirmó el compromiso del diario con generar «un espacio de análisis y contraste» al servicio de los municipios. n
