Los ayuntamientos piden aprovechar la reconstrucción para crear «mejores ciudades»

Dieciséis meses después de la dana que asoló la provincia de Valencia aquella fatídica jornada del 29 de octubre de 2024, la atención por parte de las diferentes administraciones sigue estando centrada en avanzar hacia la ansiada reconstrucción, con el objetivo de crear ciudades más resilientes para afrontar nuevos episodios climáticos extremos en el futuro.

Esta fue la principal conclusión que se extrajo tras la primera jornada del IV Foro Municipalismo organizado por Levante-EMV, con el impulso de Valoriza, Simetría, Global Omnium, Rover Grupo, Urbaser, la Diputació de València, el Ajuntament de Gandia, Aqualia, Ecoembes e ITI. La sede de la Fundación Bancaja en València reunió, un año más, a numerosos alcaldes y alcaldesas de la provincia, responsables autonómicos y estatales y representantes de empresas que gestionan servicios esenciales en los municipios, quienes resaltaron la importancia de fortalecer la coordinación entre administraciones para acelerar la recuperación tras la riada.

Así ha sido la primera jornada del IV Foro del Municipalismo / F. Bustamante y J. M. López

La directora editorial de Prensa Ibérica, Ainhoa Moll, fue la encargada de inaugurar la jornada poniendo el valor el papel del municipalismo en un momento crucial para la provincia de Valencia "que obliga a pensar las políticas públicas desde la especificidad y no desde la generalización". Además, la directora editorial de Prensa Ibérica señaló que "la reconstrucción plantea cuestiones de planificación, financiación, coordinación interadministrativa y resiliencia futura".

A continuación fue el turno de la alcaldesa de València, María José Catalá, quien situó el momento actual como un punto de inflexión para el área metropolitana y defendió que los grandes retos ya no pueden abordarse desde una óptica estrictamente local. En ese marco, la alcaldesa de València anunció el nombramiento del profesor Joan Romero, catedrático emérito de Geografía Humana, como responsable del Plan Director del Área Metropolitana de València, un documento con el que el Ayuntamiento de València, con el respaldo de la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València, pretende sentar las bases de un futuro compartido para el conjunto del territorio.

A continuación intervino la comisionada del Gobierno para la Reconstrucción, Zulima Pérez, quien defendió que la reconstrucción debe servir para "repensar las ciudades" y hacerlas "más resilientes". Para ello, hasta la fecha se han movilizado más de 9.000 millones de euros en inversiones, ayudas y actuaciones directas, según la comisionada, quien reiteró que el Gobierno seguirá aportando "todo el dinero que sea necesario" para culminar la reconstrucción.

Por su parte, el comisionado de la Generalitat Valenciana para la Recuperación, Raúl Mérida, defendió el Plan Endavant, con 343 medidas para reforzar la resiliencia de la Comunitat, que estarán en marcha en lo que compete a la Generalitat este mes de junio. Entre los ejemplos citados, mencionó la reprogramación de ascensores para que, tras un corte eléctrico, desciendan automáticamente al foso.

Hacia la reconstrucción

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la mesa dedicada al avance de la reconstrucción prevista para 2026, moderada por Isabel Olmos. En ella participaron José Cabanes, presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud y alcalde de Sedaví; Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja; Vicent Císcar, alcalde de Paiporta; Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel; y Guillermo Luján, alcalde de Aldaia.

Cabanes recordó que en los primeros días «era imposible sentarse en una mesa»; Lorena Silvent aseguró que el municipio ha entrado en «una nueva normalidad»; Vicent Císcar situó la recuperación de infraestructuras en torno al 50 % y defendió que «el tiempo debe ser un aliado, no un enemigo»; Ricardo Gabaldón admitió que no se acostumbra a la burocracia pero prefiere ver «el vaso medio lleno»; y Guillermo Luján alertó de la dificultad de gestionar millones en expedientes.

En la segunda parte del debate, la coordinación metropolitana y la recuperación de la confianza centraron las intervenciones. Cabanes calificó de «indispensable» una planificación conjunta; Silvent apostó por reforzar la cultura del riesgo y la autoprotección; Císcar reclamó que las obras hidráulicas «avancen lo antes posible»; Gabaldón defendió los simulacros para dar seguridad; y Luján insistió en que «la gente ha perdido la confianza en el sistema» y pidió mayor unidad en la gestión de emergencias.

Tras este primer debate tuvo lugar una ponencia a cargo del responsable de Conservación de la Fundación Oceanogràfic, José Luis Crespo, centrada en el pexinot, una especie clave para el entorno natural valenciano.

Más allá de la reconstrucción, el foro abordó también otras cuestiones. Así pues, la segunda mesa redonda de la jornada abordó el papel de la industria y las infraestructuras como fuente para el crecimiento municipal, moderada por Silvia Tomás, y en la que participaron Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria; Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent; José Manuel Prieto, alcalde de Gandia; Montserrat Cervera, alcaldesa de Loriguilla; y Alfons Domínguez, alcalde de Alzira.

Noticias relacionadas

Además, durante esta primera jornada del foro también intervinieron los representantes de diferentes empresas privadas ligadas al ámbito municipal. Así pues, Juanjo Ballester, reponsable de desarrollo de negocio de Aqualia en la Comunitat Valenciana abordó los retos municipales en la gestión del agua; por su parte, Helios Garcia Asensio, director de Sostenibilidad de Simetría Grupo centró su ponencia en la digitalización y descarbonización de los servicios municipales; y, por último, Ignacio Gómez Jimenez, director de Urbaser en la zona de Valencia, Murcia y Castilla La Mancha se centró en identificar los retos y la oportunidades en la gestión de residuos.