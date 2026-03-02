Bolt desembarca en Valencia y Alicante con una flota eléctrica y vehículos adaptados en plena batalla entre el taxi y las VTC

Bolt, la plataforma europea líder en movilidad, ha iniciado sus servicios de taxi y vehículos de transporte con conductor (VTC) en las provincias de Alicante y de Valencia, "en un nuevo paso de su estrategia de expansión en el mercado español", asegura en un comunicado. La compañía consolida así su presencia en una de las comunidades "más dinámicas del país, donde la demanda de opciones de transporte bajo demanda no deja de crecer por parte de ciudadanos y por el alto número de visitantes y turistas". El desembarco de Bolt, que competirá con Uber, Cabify y el sector del taxi, se produce en pleno conflicto de la movilidad, con huelgas y protestas desarrolladas la semana pasada, y a punto de aprobarse el decreto del Consell que ha de ordenar la movilidad urbana. En la Comunitat Valenciana hay 1.800 autorizaciones de VTC y 4.700 licencias de taxi.

"Valencia, con cerca de 841.000 habitantes y más de 1,6 millones de personas en su área metropolitana, y Alicante con sus 366.000 habitantes, y que recibe más de 8 millones de visitantes al año, se han consolidado como uno de los grandes polos económicos del arco mediterráneo, impulsado por la innovación digital y el turismo", subrayan desde la plataforma de movilidad. Este contexto convierte a la Comunitat Valenciana en una plaza clave para Bolt, que ve en Valencia y en Alicante "una oportunidad para seguir creciendo en el segmento de la movilidad urbana sostenible y accesible, cada vez más demandada por ciudadanos, visitantes y turistas, estos últimos acostumbrados a las aplicaciones digitales para desplazarse".

"Los únicos adaptados a movilidad reducida"

Desde su llegada, los usuarios podrán solicitar a través de la app una categoría específica de vehículos eléctricos, "con más de 50 unidades en Valencia y más de 30 vehículos disponibles desde el lanzamiento y una previsión de aumento progresivo a medida que se incorporen nuevos conductores". La compañía replica así en la Comunitat Valenciana, en las ciudades de Alicante y de Valencia, el modelo de impulso al vehículo eléctrico que ya ha desplegado en otras regiones españolas donde opera", explica en el comunicado.

Bolt incorporará por primera vez en Alicante y en Valencia "vehículos adaptados para personas con movilidad reducida, incluyendo furgonetas equipadas para pasajeros con sillas de ruedas". Con esta apuesta, la empresa quiere "ampliar la oferta de transporte accesible en ciudades donde la flota de taxis adaptados es muy limitada y así reforzar su compromiso con una movilidad más inclusiva".

Un 0% de comisión los primeros meses

La operación en Alicante y en Valencia "se articulará a través de pymes locales y conductores autónomos de la VTC y el Taxi, que utilizarán la tecnología de Bolt para conectar con los usuarios y así poder diversificar sus fuentes de ingresos". De este modo, la compañía, asegura, "contribuye a dinamizar el tejido empresarial local y a generar nuevas oportunidades en el sector del taxi y la VTC. Además, los taxistas se beneficiarán de una comisión del 0% durante los primeros meses de operativa".

“Sin duda, la Comunitat Valenciana es una región con una economía vibrante y una creciente necesidad de soluciones de movilidad flexibles”, señala Daniel Georges, director de Bolt en España. “Con este lanzamiento queremos ofrecer a residentes y visitantes las mismas opciones de transporte accesibles y basadas en tecnología que en otras ciudades europeas, al tiempo que colaboramos con conductores y pequeñas empresas locales para acompañar la evolución del ecosistema de movilidad de la ciudad”, añade. A tal respecto Georges señala que “el contexto y la reciente jurisprudencia aportan certidumbre para nuestra operativa y las empresas de transporte con las que trabajamos. Como siempre, seguimos en disposición de trabajar codo con codo con la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos, que esperamos sigan la estela de otras comunidades como la de Madrid”.

Noticias relacionadas

Con Alicante y Valencia, Bolt refuerza su presencia en España, donde ya opera en Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, la Costa del Sol, Toledo, Murcia, A Coruña, Guadalajara y Pamplona.