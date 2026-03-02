Un cuarto de siglo de elecciones al Rectorado de la UV: una docena de candidatos y solo dos segundas vueltas

Ha pasado más de un cuarto de siglo, una minucia en comparación con los 525 años de historia de la Universitat de València, pero en las elecciones al Rectorado desde el cambio de milenio ha habido todo tipo de casuísticas. Desde el año 2000 ha habido cinco -con la de este martes, seis- convocatorias electorales para encabezar la institución académica, con una docena de candidatos: en 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 y 2024. Solo en dos ocasiones ha sido necesaria una segunda vuelta, cuando se han presentado más de dos candidaturas y ninguna de ellas ha obtenido más de la mitad de los sufragios.

Según los datos de los comicios anteriores recopilados por la Universitat, hasta ahora todos los rectores que ha tenido la Universitat desde que hace más de tres décadas se instauró el actual sistema de elecciones democráticas han ganado su reelección. No es el caso de estas elecciones, a las que Mestre no puede concurrir. Su mandato concluye tras agotar las dos legislaturas de cuatro años, el máximo permitido por la anterior norma. Ahora, con la aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), estos comicios se realizan para un único mandato de seis años sin posibilidad de reelección.

2002: dos candidaturas para el nuevo milenio

Las primeras elecciones del siglo XXI se celebraron en 2002 y a ellas concurrieron solo dos candidaturas: la de Francisco Tomás, que fue la vencedora, y la de Josep Lluis Barona, que perdió. Eran los tiempos de la integración europea, y a este eje hacían referencia los programas de los dos candidatos, que pueden consultarse aún en la web de la UV. Barona obtuvo 19.000 votos y Tomás más de 31.000.

2006: un candidato ante su reelección

A los cuatro años, la situación fue bastante más sencilla: solo concurrió a su reelección el entonces rector, Francisco Tomás, catedrático de Físico-Química. Es autor de más de ciento cuarenta artículos publicados, ha dirigido casi una veintena de tesis doctorales. Tomás ocupó los cargos de vicedecano y decano en su Facultad, así como de vicerrector de investigación y, finalmente, rector de 2002 a 2010. De hecho, fue el primer rector elegido por el sistema de voto ponderado.

2010: cuatro candidaturas y dos vueltas

Vicent Soler, Esteban Morcillo, María Antonia García Benau y Antoni Furió. Son los cuatro nombres de los cuatro candidatos que, como en las actuales elecciones, concurrieron a las elecciones rectorales de 2010. La limitación de mandatos hizo que ninguno de ellos fuera el del anterior rector, que ya llevaba dos legislaturas.

Para culminar el proceso de elección fue necesaria una segunda vuelta, porque ninguna de las candidaturas llegó a más de la mitad de los votos. Tras el escrutinio del 100% de las mesas en primera vuelta, Morcillo había logrado el 36,47 % de los votos, seguido por García (23,49 %), Antoni Furió (21,61 %) y Vicent Soler (18,43 %). Por tanto, fueron los dos primeros quienes pasaron a la segunda fase, y fue Morcillo el vencedor, una semana después.

2014: Morcillo revalida

Aunque tuvo quien le disputara el Rectorado, Esteban Morcillo consiguió, en 2014, revalidar su cargo. Lo hizo con el 59,5 % de los votos, mientras que su rival, Vicent J. Martínez, catedrático de Astronomía y Astrofísica en la UV, obtuvo el 40,5 %.

Tras esas elecciones, Morcillo integró a Mestre, que sería su sucesora, en su equipo, como vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado y, como curiosidad, también a Juan Luis Gandía, hoy candidato, como vicerrector de Economía e Infraestructuras.

2018: la primera mujer rectora

Tres candidaturas se presentaron a las elecciones al Rectorado de la Universitat de València de 2018. Fueron las de la catedrática de Psicología Básica María Vicenta Mestre, la catedrática de Economía Financiera y Contabilidad María Antonia García Benau, y el catedrático de Astronomía y Astrofísica Vicent Martínez. Por primera vez en la historia, hubo dos candidaturas que están encabezadas por mujeres.

De nuevo fue necesaria una segunda vuelta: la primera la ganó Mavi Mestre, con el 43,2 % del voto ponderado, 6,4 puntos más que Vicent Martínez, que quedó en la segunda posición con el 36,8 %. El tercer y último lugar, por tanto sin opciones de pasar a la segunda vuelta, fue para Mª Antonia García Benau con un 20 % del voto. Pocos días más tarde, Mestre ganó la segunda elección y se convirtió en la primera rectora mujer de esta universidad en sus más de 500 años de historia.

2022: Mestre revalida

Sin una gran participación pero con el apoyo de la mayoría de votantes, Mavi Mestre fue de nuevo proclamada rectora de la Universitat de València por cuatro años más. La inexistencia de candidaturas alternativas hizo que la movilización fuera baja, pero suficiente para que la actual rectora revalidara su cargo.

La participación, según los datos provisionales, rozó el 6 %, en concreto fue del 5,77 % (3.285 personas de casi 57.000), especialmente por la escasa implicación del alumnado —el colectivo mayoritario pero cuyo peso es menor, por el sufragio ponderado—, del que solo votó el 1, 96 % (menos de 1.000 alumnos de 48.000); y de los investigadores en Formación (PIF), con el 7,69 %.

2026: póker de candidaturas

Esta vez, son cuatro los nombres que encabezan las candidaturas al rectorado en 2024: los de Ángeles Solanes, Carles Padilla, Juan Luis Gandía y Francisco Ródenas. En estas elecciones, son más de 50.000 miembros de la comunidad universitaria —entre estudiantes, docentes y personal— llamados a votar al sucesor o sucesora de Mestre.