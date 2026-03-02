Cuatro candidatos para pilotar el nuevo rumbo de la UV

La Universitat de València (UV) se asoma este martes, 3 de marzo, a una de las citas electorales más inciertas y determinantes de su historia reciente. Con más de 50.000 personas llamadas a las urnas, la elección de la nueva rectora o rector no es solo un trámite administrativo, sino un nuevo rumbo para un centro de conocimiento con más de 500 años de historia. La institución, motor cultural y científico de los valencianos, debe decidir quién pilotará durante los próximos seis años la transición hacia un modelo capaz de integrar la revolución tecnológica sin perder su esencia humanista, todo ello en un contexto donde el encarecimiento de la vida y la desconexión de los órganos de gobierno amenazan la cohesión de la propia comunidad universitaria.

Para arrojar luz sobre el futuro del campus, este diario ha sometido a Ángeles Solanes, Fran Ródenas, Juan Luis Gandía y Carles Padilla al mismo cuestionario sobre los desafíos que marcan la agenda académica. La crisis habitacional que expulsa a los jóvenes de la ciudad, el uso ético de la Inteligencia Artificial en las aulas, la modernización de las carreras, la financiación o la exigencia de una gobernanza más horizontal y menos burocrática son los ejes sobre los que pivota este análisis. A continuación, los cuatro aspirantes desgranan sus planes de choque para una universidad que busca, hoy más que nunca, un rumbo claro y una voz propia en el ecosistema educativo europeo.

Ángeles Solanes: "La igualdad de oportunidades no puede ser un eslogan"

Propone reformar los planes de estudio, becas comedor y un plan de infraestructuras centrado en la eficiencia energética y la conectividad.

Ángeles Solanes, aspirante a rectora de la Universitat de València (UV) en los comicios del 3 de marzo de 2026, sitúa la modernización académica y la justicia social como ejes prioritarios de su proyecto. La candidata defiende una institución proactiva que no se limite a reaccionar ante los cambios, sino que se anticipe a los retos de una sociedad en constante transformación. Bajo el principio de que la universidad pública debe ser «realmente accesible», Solanes articula un programa que busca armonizar la excelencia investigadora con una docencia conectada a la realidad profesional y un modelo de gobernanza basado en la participación transparente de toda la comunidad universitaria.

En materia docente, la actualización de los currículos es para Solanes una prioridad inmediata que busca integrar la formación teórica con la práctica y la innovación. Propone la revisión de los programas para incorporar competencias transversales y fórmulas flexibles, como microcredenciales o itinerarios adaptados a las nuevas demandas laborales. Respecto a la Inteligencia Artificial, su postura evita tanto la prohibición como la adopción acrítica. Plantea una estrategia institucional con una Oficina específica, un Comité de Ética y una normativa que garantice la transparencia y la propiedad intelectual. Para la candidata, la tecnología debe personalizar el aprendizaje y liberar al profesorado de tareas mecánicas, siempre bajo principios humanistas.

El encarecimiento de la vida es otra de sus grandes preocupaciones -ya que Solanes estudio con becas- pues sostiene que el origen socioeconómico no puede ser una barrera de acceso. Por ello, propone reforzar las ayudas propias para situaciones sobrevenidas, facilitar el préstamo de material y crear becas comedor. Además, se compromete a revisar los servicios concesionados para asegurar precios razonables en las cafeterías y ampliar los espacios con microondas. En vivienda, su plan contempla una Oficina de Asesoramiento en Alojamiento y una línea de ayudas al alquiler para impulsar soluciones residenciales asequibles, asegurando que «la igualdad de oportunidades no sea solo un eslogan», sino un conjunto de medidas concretas y tangibles.

La habitabilidad de los campus se abordará mediante un Plan Director de Infraestructuras 2026-2032 centrado en la modernización y la eficiencia energética para alcanzar la neutralidad climática en 2035. Solanes liderará la interlocución con las administraciones para mejorar el transporte público en Valencia, Burjassot-Paterna y Ontinyent. En cuanto a la gobernanza, propone una plataforma digital para consultas permanentes, presupuestos participativos y voto electrónico. Finalmente, gestionará la tensión presupuestaria destinando al menos un 10% a investigación mediante una gestión eficiente del gasto corriente y la simplificación administrativa, garantizando así la calidad docente, la mejora de las condiciones del profesorado asociado y la estabilización de las plantillas de forma equilibrada.

Juan Luis Gandía: "No se puede mejorar lo que no se mide"

Propone un Observatorio del Estudiantado, una plataforma de micro-prácticas remuneradas y una mejor gestión de las infraestructuras.

Juan Luis Gandía, aspirante al rectorado de la Universitat de València (UV) para las elecciones del 3 de marzo de 2026, propone un modelo de gestión basado en el rigor administrativo y el análisis de datos. Su programa arranca con la creación del Observatorio del Estudiantado, una herramienta para tomar decisiones estructurales con información diferenciada por titulaciones. Gandía sostiene que no se puede mejorar lo que no se mide y, por ello, impulsará un Plan Director para la Orientación Estratégica de las Titulaciones. Este plan busca adaptar progresivamente los planes de estudio a las competencias demandadas por la sociedad actual, reforzando metodologías activas y el aprendizaje basado en proyectos sin renunciar a la formación crítica. Además, subraya que la empleabilidad debe nacer del diseño curricular, garantizando que las prácticas externas aporten un valor formativo real y dejen de ser un mero trámite administrativo.

En relación con la Inteligencia Artificial, el candidato defiende un liderazgo institucional que establezca un marco común para su integración ética y académicamente responsable. Su propuesta incluye formación específica para el profesorado y acompañamiento técnico, entendiendo la IA como una herramienta para personalizar procesos formativos y reforzar el pensamiento crítico. Respecto a la accesibilidad económica, Gandía afirma que nadie debe abandonar la universidad por razones económicas, considerando la igualdad de oportunidades como una prioridad política. Para ello, creará una Asesoría Social dedicada a detectar vulnerabilidades y agilizar el acceso a ayudas. Su estrategia habitacional pasa por diversificar la oferta de alojamiento, estudiar modalidades de vivienda compartida y promover programas de convivencia solidaria, garantizando siempre precios razonables y transparentes en los servicios de cafetería de los campus.

Una de las propuestas más distintivas de su candidatura es la plataforma de micro-prácticas remuneradas. Este sistema voluntario busca ofrecer experiencia profesional real sin comprometer el rendimiento académico. En materia de movilidad, Gandía prioriza elaborar un diagnóstico preciso de los flujos entre campus para defender las necesidades de la institución ante las administraciones competentes. Mientras tanto, propone un sistema incentivado de coche compartido integrado en la aplicación móvil oficial de la universidad. Para la gobernanza, aboga por una relación más abierta con la comunidad universitaria, reduciendo intermediarios y asegurando que las propuestas reciban siempre una respuesta motivada. Su programa incluye el «Vives Lab», un espacio dotado presupuestariamente para fomentar iniciativas culturales y emprendedoras. Finalmente, gestionará la tensión presupuestaria mediante una planificación plurianual de plantillas y la simplificación administrativa, asegurando que la excelencia investigadora y la calidad docente se refuercen mutuamente con estrategia, responsabilidad pública y rigor en la toma de todas las decisiones.

Carles Padilla: "La Universitat debe volver a escuchar a su gente"

El candidato propone una Oficina de Vivienda, residencias públicas y someterse a una consulta vinculante a mitad de mandato

Carles Padilla aspira al rectorado de la UV el próximo 3 de marzo con «Una UV amb Futur», un proyecto basado en cambios estructurales progresivos y transparencia, pero sobre todo, en hacer que todo el mundo se sienta escuchado. No en vano una de sus medidas más potentes es dar más peso a los estudiantes y el personal de administración en los órganos de gobierno. El candidato destaca un enfoque renovador en la gobernanza, comprometiéndose a dimitir si pierde una consulta de confianza a mitad de mandato. Para Padilla, la defensa de la universidad pública exige atender las necesidades materiales de la comunidad, especialmente en vivienda, movilidad y la situación de los colectivos más vulnerables.

En el plano académico, propone flexibilizar los currículos para adaptarlos a las demandas de la sociedad actual. Un cambio clave es la redefinición de la hora lectiva para equipararla al entorno europeo, evitando que la adaptación suponga un sacrificio extra para el profesorado. Además, aboga por reconocer en el expediente las prácticas extracurriculares y la experiencia profesional. Sobre la Inteligencia Artificial, Padilla plantea redefinir los modelos de evaluación para potenciar el pensamiento crítico, estableciendo un marco normativo que preserve la autoría académica y la ética docente, reforzando la formación específica de todos los colectivos para evitar desigualdades digitales.

El candidato reivindica haber sido el primero en señalar la crisis de la vivienda como una prioridad universitaria. Su programa incluye la creación de una Oficina Universitaria de Vivienda en el Espai Vives y una plataforma digital de alojamiento. Asimismo, proyecta la construcción de dos nuevas residencias públicas en los campus de Burjassot-Paterna y Tarongers. Respecto al día a día, pretende colaborar con los decanatos para abaratar las cafeterías y fomentar la alimentación saludable, transformando los campus en espacios más amables mediante actividades artísticas, culturales y deportivas descentralizadas que refuercen el sentimiento de orgullo y pertenencia a la Universitat de València.

La gobernanza es su pilar más disruptivo. Tras un proceso de «escucha activa» iniciado hace un año, Padilla promete ampliar la representación del PTGAS y del estudiantado. Su compromiso más firme es someterse a una consulta participativa al cuarto año de mandato, donde el voto de PTGAS y PDI tendrá la misma ponderación y el peso estudiantil se duplicará. Si no obtiene el respaldo mayoritario de la comunidad, renunciará al cargo y convocará elecciones anticipadas, asegurando así una democratización real y una rendición de cuentas sin precedentes en la historia de la institución académica.

Finalmente, Padilla sostiene que la excelencia investigadora y la calidad de grado son compatibles mediante una gestión eficiente. Su estrategia pasa por reclamar financiación estable a la Generalitat y captar recursos competitivos internacionales. El Plan Estratégico 2027-2032 contará con una memoria económica y un plan director de infraestructuras para proteger a los sectores más precarios.

Francisco Ródenas: "Nadie quedará fuera por motivos económicos"

El programa «AvancemUV» propone un curso obligatorio de IA, un fondo de emergencia y la descentralización de la gestión por campus

Fran Ródenas, aspirante a la rectoría de la Universitat de València (UV) bajo la candidatura «AvancemUV», propone una transformación estructural para los comicios del 3 de marzo. Su hoja de ruta combina una digitalización crítica con un fuerte componente de justicia social y transparencia. El candidato apuesta por una institución que no solo se adapte a los nuevos tiempos tecnológicos, sino que lo haga protegiendo el bienestar del estudiantado y garantizando una gestión eficiente de los recursos públicos. Para Ródenas, el futuro de la UV pasa por una escucha real y una modernización que conecte la excelencia investigadora con una docencia práctica y cercana a la realidad profesional contemporánea.

En el ámbito académico, su medida estrella es la implantación obligatoria de un curso de 2 ECTS en «Introducción a la IA generativa» para todo el alumnado de nuevo ingreso. Esta iniciativa busca asegurar competencias digitales críticas desde el primer día. Asimismo, plantea la aprobación de un Marco de Integridad Académica para regular el uso de la inteligencia artificial en la evaluación, favoreciendo metodologías aplicadas como portafolios y defensas orales frente a los modelos puramente teóricos. El despliegue del Plan UV-PDI Digital y la creación del Centro UV de Inteligencia Artificial (CUVIA) actuarán como pilares transversales para apoyar tanto la formación práctica como la investigación avanzada en toda la estructura universitaria.

Para combatir el encarecimiento de la vida, Ródenas se compromete a que la economía no sea una barrera de acceso. Propone consolidar un fondo anual de dos millones de euros destinado a becas de emergencia, con un plazo de resolución de apenas 48 horas. Bajo el concepto de «austeridad ética», el candidato planea redirigir fondos de partidas superfluas hacia el bienestar estudiantil, incluyendo la promoción de una alimentación saludable y de proximidad en las cafeterías del campus. Esta estrategia se apoya en una exigencia firme a la Generalitat para incrementar en un 15% la financiación autonómica, blindando así la capacidad presupuestaria necesaria para sostener estos servicios públicos esenciales.

La gobernanza se transformará mediante la plataforma «Participa UV», donde propuestas con más de 200 apoyos recibirán una respuesta motivada. El programa destaca la iniciativa «Esmorzar amb el meu Rector» para el contacto directo y la reserva del 5% del presupuesto para procesos participativos. Además, Ródenas propone una descentralización efectiva, dotando a cada campus de estructuras de gestión propias para atender necesidades específicas en salud o sostenibilidad. Finalmente, la investigación se financiará mediante captación de fondos europeos y gestores internacionales, asegurando que la excelencia científica no detraiga recursos de la enseñanza de grado ni de las condiciones laborales del profesorado asociado en la institución.