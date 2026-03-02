La Fe se sitúa como cuarto hospital de España con mayor número de Unidades de Referencia Nacional

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha concluido el año 2025 con un total de 30 unidades de referencia reconocidas por el Ministerio de Sanidad. Con esta cifra, el centro se consolida como el cuarto hospital del país en la clasificación de Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR), un sistema que distingue a aquellos hospitales con mayor experiencia y capacidad para abordar patologías de baja prevalencia o especial complejidad. Según el informe publicado por el Ministerio de Sanidad a finales de año, únicamente el Hospital Vall d’Hebron, el Hospital La Paz y el Hospital Sant Joan de Déu ocupan posiciones superiores en el ranking nacional. Aunque La Fe comparte la cuarta posición con el Hospital Universitario Virgen del Rocío, este último cuenta con alguna acreditación en colaboración con otros centros, mientras que las 30 unidades CSUR de La Fe corresponden íntegramente al propio hospital, lo que refuerza su liderazgo en términos absolutos.

Durante el último año, La Fe ha incorporado cuatro nuevas unidades de referencia: cardiopatías familiares; extracción de electrodos en adultos; cefaleas y neuralgias craneales refractarias en adultos; y cirugía de resección o reconstrucción esofágica compleja en adultos. Estas nuevas acreditaciones consolidan al hospital como un referente nacional y europeo en calidad asistencial, innovación y capacidad para abordar patologías de alta complejidad, situándolo por delante de centros de gran peso en Madrid y Barcelona.

En cuanto a las Redes Europeas de Referencia (ERN), y según los datos más recientes del Ministerio de Sanidad, La Fe participa actualmente en cuatro de estas estructuras de cooperación internacional, ocupando la quinta posición a nivel estatal tras Vall d’Hebron, Sant Joan de Déu, La Paz y el Hospital Clínic de Barcelona. La presencia en estas redes permite al hospital colaborar con centros punteros de toda Europa en el abordaje de enfermedades raras y complejas.

Excelencia clínica y atención integral

El gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia Sur y del Hospital La Fe, José Luis Poveda, ha destacado que la obtención de estas acreditaciones “supone un reconocimiento al compromiso del hospital con la excelencia clínica y la atención integral".

"Gracias a ellas, los pacientes pueden beneficiarse de circuitos asistenciales altamente especializados y de terapias que requieren un nivel de experiencia y coordinación que solo unos pocos centros pueden ofrecer. En el ámbito de las enfermedades poco frecuentes o de especial complejidad, este valor añadido resulta determinante para garantizar las mejores opciones diagnósticas y terapéuticas”, ha resaltado.

Estas acreditaciones representan, además, una oportunidad para acceder a tecnologías avanzadas, participar en proyectos de investigación multicéntricos y compartir conocimiento con especialistas de otros hospitales nacionales e internacionales, fortaleciendo así la mejora continua de la práctica clínica.