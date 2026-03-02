La jueza de la dana, sobre el abogado que la recusa: “Es comprensible la frustración del letrado por su nulo éxito, pero no el torrente de descalificaciones hacia mi persona”

La jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja ha dictado un auto en el que responde a la recusación presentada por el abogado de seis víctimas de la dana y youtuber difusor de bulos sobre las víctimas de la dana. "Es comprensible la frustración profesional del letrado señor Gisbert por su nulo éxito en las únicas pretensiones que ha formulado, pero no que se torne en un torrente de descalificaciones, a cada cual más gruesa hacia mi persona".

La magistrada decide en el auto notificado hoy a las partes que "no ha lugar a admitir a trámite el incidente de recusación. No ha lugar a admitir a trámite el incidente de nulidad de actuaciones". Una decisión contra la que "no cabe recurso alguno".

El abogado y youtuber solicitaba al Ministerio Fiscal que investigara los delitos de coacciones, revelación de secretos por parte de profesionales obligados a confidencialidad, usurpación de funciones públicas, prevaricación, encubrimiento, y omisión del deber de perseguir delitos por una autoridad o funcionario público" supuestamente atribuidos a la magistrada. Delitos que también pide investigar en la querella presentada contra ella en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La magistrada señala que esl escrito presentado por el letrado "combina toda suerte de pretensiones, desde la nulidad, recusación, solicitud de autodenuncia, alegaciones sobre el objeto de la causa y competencia, destila una absoluta animosidad hacia mi persona. Rezuma de desprecio, no solo profesional, sino una inquina personal del Letrado hacia esta juez de Instrucción". Y cita, como ejemplo, que Gisbert se autodenomina “titulado superior de interpretación de textos” lo que le lleva a señalar en sus escritos contra la jueza de la dana que "las resoluciones son firmadas por dos personas" en clara insinuación de que el marido de la jueza y juez en València, dicta resoluciones por ella. La magistrada responde al abogado sobre este detalle: "Carezco de la cualificación técnica que el letrado aduce poseer, pero, en lo que a mí respecta, no existe la menor duda de quién es el autor del escrito de nulidad/recusación que presenta".

Y que supone, en palabras de la magistrada "una mezcolanza de ideas que nuevamente nos sitúa en una realidad paralela, procesal y fáctica, en la que se obvian principios básicos del ordenamiento procesal y en los que el objetivo principal no es el avance en la instrucción, sino simple y llanamente la desaparición de todo lo actuado, de todas y cada una de las actuaciones procesales, ofrecimientos de acciones, testificales, informes periciales y declaraciones de investigados. Más de medio millar de personas han acudido al presente órgano judicial, antes juzgado, hoy Tribunal de Instancia".

La magistrada también responde a Gisbert que "el hecho de que no existan más investigados en la instrucción, especialmente de la Administración Central, no es consecuencia de lo resuelto por esta juez de Instrucción, sino que deriva de lo acordado por la Audiencia Provincial de València", que ha avalado la mayoría de sus decisiones". Los autos de la sección segunda han ratificado las decisiones iniciales de la magistrada de la dana: "la competencia en materia de protección civil le correspondió en todo momento a la Administración Autonómica (auto de 16 de junio de 2025); la dirección de la emergencia le corresponde, en situación de preemergencia y en situaciones 0 y 1 de emergencia, al secretario autonómico (Emilio Argüeso); y en situación 2 de emergencia, a la consellera de Justicia de Interior (Salomé Pradas), con competencias en materia de emergencia; la dirección del Cecopi, el mando único de la emergencia, le corresponde al director del Plan Especial de Inundaciones de la Comunitat Valenciana (auto de 19 de mayo de 2025); al presidente del Consell le corresponden funciones de dirección y coordinación del Consell (auto de 16 de octubre de 2025).

Noticias relacionadas

También recuerda la magistrada que hasta ocho autos de la sección segunda de la Audiencia de València han respaldado su decisión de no investigar y mantenerlos como testigos tanto al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y al jefe de Climatología de la Aemet (Agencia estatal de meteorología) en la Comunitat Valenciana. La Audiencia de València y el Tribunal Supremo también han rechazado extender la instrucción al Gobierno Central, un empecinamiento no sólo de Gisbert, sino también de Vox o Liberum, que ha resultado inútil.