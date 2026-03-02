Un lince procedente de Valencia muere atropellado en San Fernando de Henares

La Guardia Civil ha localizado en San Fernando de Henares (Madrid) el cadáver de un lince ibérico que se había desplazado desde la Comunitat Valenciana, tal y como se ha comprobado gracias al chip que poseía el animal. Según ha informado el Instituto Armado, durante las exploraciones, se han observado traumatismos y lesiones compatibles con un posible atropello.

La primera alerta a la Guardia Civil fue la de un particular que avistó el cadáver del lince el pasado viernes. El animal se encontraba en una cuneta, al margen de la carretera M-203, hasta donde se desplazaron los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona).

Una vez ahí, realizaron una inspección ocular, levantamiento del cadáver mediante acta y el traslado de este mediante la cadena de custodia al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de la Comunidad de Madrid.

Reinserción del lince ibérico en la Comunitat Valenciana

Este atropello llega tras la presentación por parte del Consell de la estrategia que diseñó la dirección general de Medio Natural y Animal para la reinserción del lince ibérico en la Comunitat Valenciana. Según el calendario previsto y si todo va bien, podríamos considerar a la especie reintroducida en 2028.

La Estrategia Nacional para la Conservación del Lince Ibérico en España y Portugal define a la Comunitat Valenciana como "un área potencialmente favorable para la recolonización de la especie". Y por eso el vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio ambiente, Vicente Martínez Mus, anunció el pasado 20 de febrero el programa de conservación y reintroducción de la población reproductora del lince ibérico en territorio valenciano.

No es la primera comunidad autónoma en tomar esta iniciativa: Castilla-La Mancha y Murcia ya lo han hecho. Es por eso que, durante los últimos años se han podido ver ejemplares de estos animales en las tres provincias de la Comunitat. Es más, según la Generalitat y los agentes medioambientales que realizan el seguimiento del lince ibérico, al menos dos ejemplares se han establecido en la Comunitat Valenciana durante periodos prolongados en 2025.

Además, Martínez Mus recordó que el lince ibérico no solo es una de las especies más representativas por su recuperación tras haber estado en peligro crítico de extinción, sino también "una especie clave para el equilibrio de los ecosistemas mediterráneos". Su presencia ayuda a regular las poblaciones de presas, mejor la salud dl territorio y actúa como indicador de la calidad ambiental. “Proteger al lince es proteger el conjunto del ecosistema”, señaló el conseller.