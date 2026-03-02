La lista de espera para visitar a un médico especialista crece un 11,3 % con el actual Consell

Un total de 439.519 valencianos y valencianas están esperando para visitar a un médico especialista, es decir, que se encuentran en la lista de espera de consultas de la sanidad pública. Es la última cifra conocida, correspondiente a junio de 2024, y se incluye en el balance semestral del Ministerio de Sanidad; la Conselleria de Sanidad actualiza cada medio año la situación de las demoras quirúrgicas -estas centran gran parte del foco mediático y del debate político-, pero no así las de las consultas de las diferentes especialidades. La cifra no es baladí: más del 10 % de la población tiene pendiente visitar a su especialista y multiplica por seis a la de los pacientes esperando a pasar por el quirófano. La situación ha empeorado, además, desde el inicio de la legislatura: en junio de 2023, eran 394.575 personas, 45.000 menos, por lo que los pacientes esperando han crecido un 11,3 % con la gestión del actual Consell del PP.

Es cierto que la cifra ha sido superior a lo largo de la actual legislatura, con un máximo de 459.481 pacientes esperando una cita en junio de 2024; en un año se ha registrado un descenso de 20.000 pacientes. Sin embargo, el último balance registra un empeoramiento de los datos porque, a finales de 2024, había 423.681 valencianos y valencianas pendientes de visitar a un especialista; este último balance estuvo marcado por la dana del 29-O que paralizó la actividad rutinaria durante semanas en los siete departamentos de salud afectados.

Uno de cada siete pacientes, 63.450 en total están en la lista de espera de Oftalmología, la especialidad con mayor demora acumulada. Le siguen las visitas a Traumatología, con 57.038 pacientes, el 12,9 %; Dermatología, con 52.335 personas, el 11,9 % del total; y a Otorrinolaringología, aunque con una cifra un escalón por debajo al quedarse en 30.354 personas. Representan el 6,9 % de los casi 440.000 valencianos de la suma total de las diferentes especialidades. En comparación con el inicio de la legislatura, la que más crece es Dermatología, un 33,7 %, una de las especialidades "más rentables para la sanidad privada", como apunta el diputado de Compromís Carles Esteve.

El empeoramiento de los indicadores de consultas son generalizados. La espera media para visitar la consulta del especialista es actualmente de 85 días, son 11 más que al inicio de la legislatura, cuando se tardaba de media dos meses y medio, 74 días. También ha crecido el porcentaje de pacientes con una espera mayor a 60 días; son el 49,2 de las personas en lista de espera frente al 43 % de hace dos años.

La lista quirúrgica sí mejora

No todos los datos de las listas de espera son negativos en la gestión del conseller Marciano Gómez porque la lista de espera quirúrgica es menor a la heredada por el Botànic. La primera mitad de su mandato registra una caída de un 5,59 % del número de pacientes -eran 72.704 al inicio de la misma-, aunque la espera media para una cirugía ha crecido un día; eran 79. Cabe recordar que la dana disparó la cifra de pacientes hasta las 74.158 con una espera de hasta 93 días.

Cirugía de trasplante de un órgano en un hospital valenciano, en una imagen de archivo / L-EMV

Sin embargo, el balance quirúrgico es divergente porque, mientras que la espera para los pacientes de máxima prioridad, ha disminuido de 61 a 27 días; las personas con más de 180 días en la lista de espera han crecido un 49 % desde el inicio de la legislatura al pasar de 11.146 a 16.680 pacientes.

La deriva política

La (no) apuesta de la Generalitat Valenciana por la sanidad pública ha sido criticada esta misma semana por el presidente Pedro Sánchez en el Congreso, al señalar un recorte de 743 millones en los dos últimos años, negados por el conseller Marciano Gómez, y un montante de 376 millones en conciertos con clínicas privadas. En esta misma línea, se pronuncia el portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE en las Corts, Rafa Simó: "La solución mágica de Marciano de derivar todo a la privada se está demostrando un fracaso -, defiende-. El incremento de las listas de espera no es el resultado de la falta de planificación y de la gestión deficiente del PP". Ante esta situación Simó reclama "soluciones inmediatas como el aumento de personal y recursos " para disminuir estos "números inadmisibles". Y añade: "Con la salud no se negocia, se cuida y se actúa".

Por su parte, Esteve denuncia la "degradación programada desde el inicio de la legislatura para reducir la capacidad de la sanidad pública y dejar espacio a la privada". Este plan ha tenido, en su opinión, varias fases. El primero es abrir el espacio físico a los centros privados al lado de los públicos; el entorno de La Fe es un ejemplo, con la construcción de un hospital de Vithas, ya abierto, y otro de Quirón en construcción. Y el segundo ha consistido en debilitar el programa de autoconcierto, las horas extras del personal sanitario por las tardes, hasta cancelarlo -aunque temporalmente- hasta diciembre. "A principios de 2024, cambiaron la ley para reducir las remuneraciones en hasta un 40 % -, indica- y, después, han estado varios meses sin pagar las horas hechas en departamentos como La Fe y Sagunt para motivar a los sanitarios a hacer las horas extra en la privada". El objetivo, concluye, es que la sanidad valenciana "sea incapaz de dar la asistencia que podría dar por número de personal, en favor de intereses privados".