Mesa redonda de educación en riesgos en la Mutua de Levante de Alcoi

Gracias al impulso de Antonio Belda, director de la sede de la Universidad de Alicante en Alcoi, se pudo desarrollar una mesa redonda sobre la educación en riesgos, impulsada por Alvaro Morote y en la que he intentado ayudar en todo lo que he podido. Además de los citados, participaron Lluis Vidal, del Instituto Pare Vitòria, Patricia Fernández, del Colegio El Romeral y Aitana Pastor, geógrafa investigadora en riesgos de la Universidad de Valencia. Todos intentamos aportar nuestra experiencia en este tema y Aitana propuso una salida de campo didáctica a las zonas con riesgos de deslizamiento de Alcoi. Apunto aquí algunas de las conclusiones redactadas por Alvaro Morote.

La mesa redonda dejó una conclusión compartida: la educación en riesgos ambientales necesita más estructura, más coordinación y más apoyo institucional. Los centros escolares están asumiendo nuevas responsabilidades —especialmente desde la DANA de 2024— sin los recursos necesarios. La dirección de los colegios y los institutos se ha convertido en el eje de la comunicación con las familias y de la gestión de emergencias, pero lo hace con poca formación específica y sin equipos de apoyo. A ello se suma la falta de coherencia entre municipios, que provoca decisiones contradictorias ante una misma alerta y genera incertidumbre en las familias.

El profesorado coincide en que los riesgos ambientales ya están presentes en el currículo, pero dispersos. No se trata de crear nuevas asignaturas, sino de trabajar de forma transdisciplinar, integrando conocimientos de Geografía, Biología o Física para que el alumnado comprenda el riesgo como un fenómeno complejo y cotidiano. En territorios como Alcoi y su entorno, además, sería necesario ampliar el foco más allá de las inundaciones e incorporar riesgos como deslizamientos, incendios o terremotos, que forman parte del paisaje local.

La universidad aportó una mirada complementaria: la importancia de enseñar desde el territorio, con salidas de campo que permitan observar procesos y vulnerabilidades reales. También insistió en que la educación del riesgo debe ser integral, desde Infantil hasta la ciudadanía adulta, y tener en cuenta el contexto sociocultural de cada familia. En este punto surgió un reto creciente: el negacionismo climático entre parte del alumnado, alimentado por discursos mediáticos que dificultan la comprensión del problema.

De la jornada emergieron dos ideas clave: la necesidad de una coordinación supramunicipal en la gestión de alertas y la recuperación de metodologías sencillas pero eficaces, como las salidas de campo. En conjunto, el debate mostró que educar en riesgos ambientales no es solo preparar para emergencias, sino formar ciudadanos capaces de interpretar su entorno y actuar con criterio.

Me gustaría cerrar esta columna con una opinión personal, mi decepción por la nula participación de la clase política alcoyana en este acto y por la escasa asistencia de docentes, objetivo fundamental de la mesa. Luego, cuando pasa algo, todo el mundo apuesta por estas iniciativas. No obstante, los que estuvimos en esa mesa nos hemos empeñado en difundir por todos los medios las conclusiones obtenidas en la misma y las propuestas a aplicar.