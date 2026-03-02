La mitad de los proyectos del Consell para 2025 no han empezado un año después

2025 fue un año inusual. Por el complejo inicio de la reconstrucción de las comarcas afectadas tras la dana devastadora; por el cambio traumático al frente de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón en medio de un clima político irrespirable, y por el retraso en aprobar los presupuestos en el año más sensible, en medio de las exigencias políticas de Vox a un debilitado PP.

Lo que no ha sido muy inusual es el nivel de ejecución de las inversiones, tradicionalmente bajo. De los aproximadamente 1.260 proyectos de inversión (capítulo 6 del presupuesto) contemplados en las cuentas de 2025, 591, el 46,7 % del total, estaban en un 0 % de ejecución a 31 de diciembre. Es decir, que aún no habían arrancado al cierre formal del ejercicio.

Así se desprende de la última información enviada por la Intervención de la Generalitat a las Corts sobre unos presupuestos que se han prorrogado, sin noticias sobre la negociación PP-Vox para aprobar unas cuentas para 2026, tras la crisis que provocó la dimisión de Mazón y el actual contexto político español con los dos partidos enfrentados por el carrusel de elecciones autonómicas.

Son cifras que dan buena cuenta de la virtualidad de los presupuestos, con proyectos que van saltado de año en año sin llegar a ponerse en marcha. El bajo nivel de ejecución de las inversiones de la Generalitat el año 2025 es una cuestión que va a más allá de los números. La infraejecución tiene nombre y apellidos. Bajando al detalle, la información de la Generalitat revela que continúan a cero proyectos urgentes y relevantes, tanto en el ámbito de la reconstrucción de la dana como en la inversión ordinaria en infraestructuras de toda índole.

Como ya adelantó este diario tras analizar los datos del cierre del ejercicio, cuatro de los nueve colegios o conservatorios arrasados por la barrancada del 29-O siguen sin haber recibido ni un euro para su rehabilitación tras presupuestar más de 11 millones en las cuentas de 2025 para estas intervenciones.

Obras dana sin arrancar

Son sólo un ejemplo de actuaciones relativas al 29-O que no han arrancado casi año y medio después de la catástrofe. El Consell tampoco ha destinado fondos a la reparación de la sede judicial de Catarroja (1,8 millones), a la de un centro sociosanitario en Aldaia (1,6 millones), a actuaciones en el parque natural del Túria (1,1 millones) o de las Hoces del Cabriel (895.000 euros). Igualmente, destaca el 0 % de ejecución en los 258.000 euros presupuestados para “eliminar vegetación de los cauces” o en los 125.000 euros previstos para la “reforma del barranco del Poyo”.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca visita las obras de adecuación de la balsa de riego L'Alhambra, en Finestrat. / MORELL / EFE

Más allá de la dana, hay otras iniciativas de calado sin iniciar, como las obras de conservación, adecuación y mantenimiento de transporte público de Castellón, para los que las cuentas consignaban más de 11 millones de euros pero en los que no ha invertido nada. En servicios sociales, destaca la parálisis en la inversión en “equipamiento y puesta en marcha de centros sociales”, con otro 0 % sobre los 7,5 millones reservados.

En Sanidad hay también un atasco importante en obras de mejora de centros hospitalarios. La conselleria no ha pagado nada de los 2 millones presupuestados para el nuevo hospital de Castellón, ni de los 7,5 millones para reformar el hospital Militar, ni de los casi 600.000 euros para reformar los centros de atención primaria del departamento sanitario del Doctor Peset. Tampoco ha arrancado el hospital de día infantil de Benicàssim, la ampliación del hospital de la Ribera, la reforma de la atención primaria del distrito del Arnau Vilanova ni las ampliaciones de Sagunt y Elda (medio millón cada una).

En cuanto a Educación, los datos de ejecución arrojan muchos otros centros que no han iniciado las obras previstas. Son más de una veintena de colegios o institutos (al margen de los arrasados por la dana) los que continúan a cero, tras asignarles recursos económicos para mejoras en las cuentas. En total, sumaban más de 16,5 millones de inversión, si bien se les han ido retirando créditos hasta reducir su asignación total a 9,1 millones.

280 millones congelados

En total, los proyectos que no han arrancado tenían un crédito disponible de 279,8 millones, un 15 % del total previsto para inversiones. Curiosamente, el Consell había ido realizando modificaciones para ampliar el crédito para estos proyectos en 20 millones de euros, aunque no han despegado. A ellos se suman otro medio centenar de proyectos cuya ejecución está por debajo del 10%.

En el conjunto del presupuesto de 2025, el capítulo 6, el de las inversiones reales, contemplaba 1.833,6 millones para mejoras en carreteras, centros de salud o educativos, juzgados y equipamiento de todo tipo. Según los datos de ejecución se han desplegado seis de cada diez euros aproximadamente, un 61,92 %.

Estas cifras de inversión incluyen tanto el presupuesto ordinario como la capa específica destinada para la dana. Sobre el montante específicamente previsto para la reconstrucción, el Consell disponía de 2.364 millones autorizados por el Gobierno, entre inversiones y gastos de todo tipo. De ellos, se ejecutaron el 64%. Quedan casi 850 millones en el cajón al cierre de 2015.