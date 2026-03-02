Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pérez Garijo y la mano derecha de Díaz en el Congreso acompañan el aterrizaje de Sumar en València

Asistentes a la asamblea constitutiva del Movimiento Sumar en la Comunitat Valenciana.

Asistentes a la asamblea constitutiva del Movimiento Sumar en la Comunitat Valenciana. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Movimiento Sumar ya tiene su propia estructura en la Comunitat Valenciana. Tras el aplazamiento de final de noviembre, el partido que fundó Yolanda Díaz celebró este sábado su asamblea constitutiva en València con sus dos coordinadores autonómicos al frente: Carmen Padilla y Xavier López. No estuvieron solos. Los dos dirigentes valencianos de Movimiento Sumar tuvieron el respaldo de uno de los referentes estatales: Txema Guijarro, diputado por Alicante (pese a ser madrileño) y secretario del grupo, mano derecha de Díaz en el Congreso. Además también estuvo la líder de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, una habitual en los actos de la izquierda en su objetivo de tejer alianzas en el espacio progresista. El estreno de Sumar sirvió para reivindicar las políticas de vivienda y memoria democrática del Botànic y aprobó una resolución de apoyo a Mónica Oltra.

