Polémica por un vídeo de la presidenta del Consell Social de la UV que pide el voto para Solanes: “Vulnera la neutralidad institucional”

La presidenta del Consell Social de la Universitat de València, Ángela Pérez, publicó en sus redes sociales un vídeo, ya borrado, en el que pide el voto para una de las cuatro candidaturas al rectorado de la Universitat de València, la de Ángeles Solanes. Una pieza que “vulnera la neutralidad institucional”, como han denunciado desde las candidaturas de Juan Luis Gandia y Carles Padilla. Desde la primera de ellas incluso han interpuesto una queja formal ante la Comisión Electoral.

El vídeo fue difundido desde la candidatura de Ángeles Solanes en la cuenta de Instagram de la candidatura, pero ya ha sido eliminado. En él, Ángela Pérez, rotulada con su cargo en el Consell Social, afirmaba: “si estuviera incluida en el censo y si tuviera capacidad de voto, sin ningún género de dudas votaría la candidatura a rectora de Ángeles Solanes”. “Muchísima suerte a Ángeles Solanes”, concluye el mensaje.

Gandía presenta una queja a la Comisión Electoral

Desde la candidatura que encabeza Juan Luis Gandía han anunciado este lunes que han presentado una queja formal ante la Comisión Electoral a consecuencia de la publicación del vídeo. Lamentan que la presidenta del Consell Social, “identificándose expresamente con su cargo institucional”, manifiesta su apoyo a una candidatura concreta y solicita su voto a favor, como han expresado desde la candidatura en un comunicado.

“Consideramos que esta actuación vulnera los principios de igualdad entre candidaturas y de neutralidad institucional establecidos en los artículos 2 y 10 del Reglamento Electoral General de la UV, que obligan a garantizar un proceso en condiciones de equidad y sin utilización de posiciones institucionales”, denuncian. Asimismo, creen que la universidad pública “debe ser ejemplo de imparcialidad, integridad institucional y respeto escrupuloso a las reglas democráticas”.

Padilla pide “respeto institucional”

En el mismo sentido lo manifestaron desde la candidatura encabezada por Carles Padilla, que hizo público un comunicado de denuncia aunque no ha presentado una queja formal al considerar que no tendría recorrido legal, como indican fuentes de la candidatura.

Tanto en Linkedin como en Instagram, consideraron en una nota que la Universitat de València está fundamentada en la autonomía universitaria, la pluralidad y el respeto institucional. Asimismo, destacaron que el Consell Social es “un órgano clave en la relación entre la universidad y la sociedad” y por eso reclaman una neutralidad institucional que es, dicen, “una condición imprescindible para que el proceso electoral se desarrolle con todas las garantías y con plena equidad entre candidaturas”.

“Desde nuestra candidatura reafirmamos el compromiso con una gobernanza responsable, transparente y respetuosa con los principios que sustentan la UV y con el hecho de no utilizar las estructuras ni los medios de la institución en beneficio personal, tal como dicta nuestro Código Deontológico”, concluyen.