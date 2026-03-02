El PPCV recurre a Oltra ante la presión de la izquierda para que Llorca actúe frente a Mazón

El PSPV y Compromís mantienen la presión sobre el president Juanfran Pérez Llorca y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quienes este lunes han reclamado que exijan el acta de diputado a Carlos Mazón tras el auto de la jueza de la dana en el que pide al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) investigar al 'expresident', sin esperar al fallo como han planteado los dirigentes populares. La formación de Llorca ha replicado recurriendo a Mónica Oltra, exlíder de Compromís y que tendrá que sentarse en el banquillo tras desoir la Audiencia de Valencia al juez y a la Fiscalía, remarcando que la situación procesal de la exvicepresidenta "sí ha cambiado" y la de Mazón, no.

El síndic socialista, José Muñoz, ha remarcado que Mazón "no puede continuar ni un minuto más" como diputado y ha considerado que la petición de la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana para imputarle "cambia la situación procesal" del 'expresident': "Hay una demostración evidente de esa falta de trabajo, de atención, de preocupación... claro que ha cambiado todo".

Además, tras la declaración el pasado viernes de la que fuera jefa de prensa de Mazón ante la jueza, quien indicó que desde Presidencia informaron de los pasos del 'expresident' "por lógica" y no por lo que sabían, Muñoz ha sostenido que la Generalitat ha reconocido que "nos habían mentido de manera reiterada y deliberada desde el primer momento". Por ello, ha acusado al Consell de practicar "violencia institucional" hacia las víctimas de la riada y a Llorca de "encubrir y mantener" a su antecesor.

En este punto, se ha preguntado "qué tiene y qué sabe" Mazón de Llorca "para que tenga que seguir encubriéndolo en lugar de tomar las medidas que debería hacer". Y ha afirmado que, si el jefe del Consell no adopta esta decisión, lo debería hacer Feijóo, "el último responsable de la indignidad a la que está sometida el pueblo valenciano".

El síndic socialista ha tachado de "excusa" que el PP haya puesto de línea roja la imputación de Mazón porque "choca con los argumentos de la jueza y de todos los testigos", que es que este "no estaba atento a la emergencia y que esa negligencia evidente es lo que provocó la paralización de la Administración". "El argumento de Llorca es el de un mal estudiante que, ante un suspenso evidente, intenta echarle la culpa a cualquiera menos a sí mismo", ha resumido.

"No se puede esperar"

De otro lado, Joan Baldoví ha reprochado tanto al 'president' de la Generalitat como al líder del PP que hayan abogado por "esperar a que el TSJ dictamine si imputa o no a Mazón" y, frente a ello, ha defendido que el mensaje de Compromís es "claro" y más todavía sabiendo ahora que el día de la dana este "se fue a la una --de la madrugada-- a casa" y tras las recientes "dimisiones" en Emergencias. "No se puede esperar", ha considerado el síndic, y ha diferenciado la "vía judicial" de las "responsabilidades políticas".

Por tanto, ha reclamado a Llorca y a Feijóo que le exijan el escaño a Mazón: "No puede estar ni un minuto más en estas Corts, no es merecedor, no se lo merece". Además, a su juicio, "las mismas razones que valían para que Mazón dimitiera de 'president' han de valer para que dimita de diputado". Y ha sostenido que su aforamiento "no vale la vergüenza que está haciendo pasar a las víctimas --de la dana-- y al pueblo valenciano".

Frente a ello, ha reivindicado la proposición de ley de Compromís para eliminar los privilegios que obtienen los 'expresidents' de la Generalitat al dejar el cargo. Una iniciativa que se debatirá en el pleno de Les Corts de esta semana, pero que previsiblemente no saldrá adelante dado que el PP votará en contra y el PSPV se abstendrá. Vox no ha anticipado su decisión. Baldoví ha abogado por quitar "toda esa serie de privilegios que tiene Mazón" gracias a una ley que considera "que no tiene razón de ser".

"Tiene hoy un chófer permanente, un coche permanente, unos asesores permanentes y un piso en la zona más exclusiva de Alicante con vistas al mar, y nosotros entendemos que esto no lo tiene que tener", ha argumentado. "¿Qué hace hoy Mazón como 'expresident'? ¿Qué está haciendo en esa oficina? ¿A qué se dedica? ¿De qué le asesora --José Manuel-- Cuenca? ¿Qué actividad ha tenido hasta ahora como 'expresident'? ¿Qué ha hecho?", se ha preguntado.

El coste de los expresidents

De hecho, ha advertido de que este año se alcanzará "el récord" del gasto en las Oficinas de los Expresidents. Al respecto, Compromís ha pedido a la Generalitat conocer el coste de estos organismos, pero la Administración autonómica no se lo ha facilitado, según Baldoví, que, en todo caso, ha estimado que la cantidad rondaría los 850.000 euros solo este año y ha señalado que en toda la ley "llevamos gastados siete millones de euros, lo que vendría a costar un centro educativo".

Sobre este debate, Baldoví ha reconocido que un 'expresident' sí que debe deber esa "consideración" y "la ayuda" de la Generalitat para "poder hacer sus tareas", pero no debería tener un chófer, un asesor y una oficina de carácter "permanente. Y respecto al debate de la iniciativa en el pleno de Les Corts, ha puesto en el foco la postura que adoptará Vox, "que en Extremadura habla de chiringuitos".

Además, ha asegurado que "sin duda" la presencia de Carlos Mazón como diputado en Les Corts incomoda al PP y ha sostenido que el 'expresident' es "un lastre" para su partido, por lo que ha considerado que no entiende por qué la formación "no le demanda esas responsabilidades políticas" obligándole a dimitir o ser expulsado del grupo.

No obstante, ha señalado también a los consellers que ahora siguen en el Consell de Llorca, como la vicepresidenta primera, Susana Camarero, el titular de Agricultura, Miguel Barrachina, y el entonces conseller de Educación y ahora de Hacienda, José Antonio Rovira.

El PP recurre a Oltra

Sin embargo, la síndica adjunta del PP Laura Chulià ha replicado, preguntada por si la exposición razonada de la jueza pidiendo al TSJ investigar a Mazón varía la situación procesal del 'expresident', que la única "que de verdad ha cambiado" es la de la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra, "a la que ya le han abierto juicio oral" por la causa del supuesto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido.

"Por tanto, lo que no va a hacer el PP es precisamente lo que están haciendo desde la oposición, y en concreto desde Compromís", ha defendido la 'popular', que ha acusado a la coalición de perpetrar un "ataque indiscriminado a la independencia judicial". "No podemos entrar en esa falta de respeto institucional, pero sobre todo de respeto a la independencia judicial, que es uno de los pilares fundamentales y básicos de nuestro Estado de derecho", ha argumentado.

Sobre si la línea roja respecto a Mazón está en la decisión del TSJCV de investigarle, Chulià ha señalado que es un asunto que no les "incumbe ahora mismo marcar", porque hay que respetar los procedimientos judiciales". "No somos nosotros quienes debemos de marcar líneas rojas", ha resumido, al tiempo que ha abogado por "trabajar y utilizar la política para dar soluciones a los valencianos".

Noticias relacionadas

Por otro lado, ha rechazado la propuesta de Compromís sobre los 'expresidents' al considerar que la coalición "utiliza siempre la tragedia para hacer política" y hace un uso "interesado y partidista", además de "tendencioso", de las instituciones. "Han estado ocho años en el Botànic y en ningún momento tuvieron ningún tipo de problema para mantener el Estatuto de Expresidents", ha replicado.