El PSPV carga contra "el Consell del 0% de ejecución" por los 600 proyectos de 2025 que no han arrancado

El síndic del grupo socialista en las Corts Valencianes, José Muñoz, ha censurado que “Mazón y Pérez Llorca son el Consell del 0% de ejecución”, a raíz de trascender los datos de ejecución de los proyectos de inversión gestionados por el Consell en 2025 y que revelan que la mitad de ellos arrojan una realización nula, es decir, cero euros, tal como publica hoy Levante-EMV. Para Muñoz, esta es "la consecuencia de un Consell presidido por Mazón y por su suplente, Pérez Llorca, centrado en salvarse política y judicialmente, y que ha abandonado la que debía haber sido su prioridad, la reconstrucción de la Comunitat Valenciana”.

En concreto, de los aproximadamente 1.260 proyectos de inversión (capítulo 6 del presupuesto) contemplados en las cuentas de 2025, 591, el 46,7 % del total, estaban en un 0 % de ejecución a 31 de diciembre. Es decir, que aún no habían arrancado al cierre formal del ejercicio.

Así se desprende de la última información enviada por la Intervención de la Generalitat a las Corts sobre unos presupuestos que se han prorrogado, sin noticias sobre la negociación PP-Vox para aprobar unas cuentas para 2026, tras la crisis que provocó la dimisión de Mazón y el actual contexto político español con los dos partidos enfrentados por el carrusel de elecciones autonómicas.

Bajando al detalle, la información de la Generalitat revela que continúan a cero proyectos urgentes y relevantes, tanto en el ámbito de la reconstrucción de la dana como en la inversión ordinaria en infraestructuras de toda índole. Como ya adelantó este diario tras analizar los datos del cierre del ejercicio, cuatro de los nueve colegios o conservatorios arrasados por la barrancada del 29-O siguen sin haber recibido ni un euro para su rehabilitación tras presupuestar más de 11 millones en las cuentas de 2025 para estas intervenciones.

Son sólo un ejemplo de actuaciones relativas al 29-O que no han arrancado casi año y medio después de la catástrofe. El Consell tampoco ha destinado fondos a la reparación de la sede judicial de Catarroja (1,8 millones), a la de un centro sociosanitario en Aldaia (1,6 millones), a actuaciones en el parque natural del Túria (1,1 millones) o de las Hoces del Cabriel (895.000 euros). Igualmente, destaca el 0 % de ejecución en los 258.000 euros presupuestados para “eliminar vegetación de los cauces” o en los 125.000 euros previstos para la “reforma del barranco del Poyo”.

“Este Consell ha fracasado estrepitosamente en la reconstrucción, no podemos permitirnos una Comunitat Valenciana a la deriva”, ha criticado el socialista José Muñoz, quien ha recordado que la Comunitat Valenciana ha perdido más de un año “mientras Mazón intentaba aferrarse al escaño para eludir sus responsabilidades judiciales” y eso “lo estamos pagando todos los valencianos y valencianas”.

En su opinión, "ha sido al Gobierno de España el que ha tirado del carro de la Comunitat Valenciana, poniendo 9 de cada 10 euros destinados a la recuperación, mientras el Consell no ha hecho otra cosa más que ensuciar el debate para esconder sus graves deficiencias y omisiones en la gestión de la Dana”. “Sin el Gobierno de España la reconstrucción de la Comunitat Valenciana sería imposible porque este Consell no está ni se le espera”, se ha lamentado José Muñoz.

Noticias relacionadas

Tal como señala Muñoz, Pérez Llorca “es lo mismo que Mazón” y su único papel sigue siendo “seguir encubriendo y protegiendo a Mazón, dejando de lado la reconstrucción”. “La Comunitat Valenciana no se merece este Consell”, ha destacado.