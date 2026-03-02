Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La tensión en Emergencias alcanza el DOGV

El conseller Juan Carlos Valderrama y la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez.

El conseller Juan Carlos Valderrama y la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez. / Laura Ballester

Redacción Levante-EMV

València

La abrupta salida de la cúpula de Emergencias apenas 15 meses después de la creación de la conselleria, con los ceses de Irene Rodríguez y de Raúl Quilez, ha dejado entrever tensiones en el departamento que dirige Juan Carlos Valderrama. Unas fricciones que en cierto modo han llegado hasta el DOGV, el encargado de oficializar estos movimientos y que este lunes ha querido dejar claro que el adiós de Rodríguez, secretaria autonómica, ha sido una decisión del Consell y no de la afectada.

El diari oficial ha emitido una correción de errores de la resolución de cese original, publicada el viernes pasado, en la que modifica la redacción del cese para eliminar que este se produce "a petición propia" de Rodríguez, como rezaba el texto inicial. Así, la citada fórmula, habitual en este tipo de publicaciones, desaparece. Sí que sobrevive el "agradecimiento de los servicios prestados".

