La tensión en Emergencias alcanza el DOGV
La abrupta salida de la cúpula de Emergencias apenas 15 meses después de la creación de la conselleria, con los ceses de Irene Rodríguez y de Raúl Quilez, ha dejado entrever tensiones en el departamento que dirige Juan Carlos Valderrama. Unas fricciones que en cierto modo han llegado hasta el DOGV, el encargado de oficializar estos movimientos y que este lunes ha querido dejar claro que el adiós de Rodríguez, secretaria autonómica, ha sido una decisión del Consell y no de la afectada.
El diari oficial ha emitido una correción de errores de la resolución de cese original, publicada el viernes pasado, en la que modifica la redacción del cese para eliminar que este se produce "a petición propia" de Rodríguez, como rezaba el texto inicial. Así, la citada fórmula, habitual en este tipo de publicaciones, desaparece. Sí que sobrevive el "agradecimiento de los servicios prestados".
Suscríbete para seguir leyendo
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
- Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
- Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas
- El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
- Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert
- Dos asesinatos en ocho años en la misma finca de Benimàmet
- El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover según Aemet