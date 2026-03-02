El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina

València encara la primera semana de Fallas marcada por la inestabilidad, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con lluvias persistentes y polvo en suspensión, sobre todo, el martes 3 y el jueves 5, cuando la probabilidad de lluvias se mantiene en valores muy altos, con chubascos y tormentas.

Días de viento

Los días de viento más fuerte serán martes y miércoles. El jueves irá amainando el viento, pero se acercará la nueva borrasca Regina, con lo que ese día las precipitaciones serán más intensas, persistentes y generalizadas, y podrán ir acompañadas de tormenta

En cuanto a los avisos, Aemet prevé activar el nivel amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur de Alicante desde las 18.00 horas y hasta las 23.59 de este lunes, debido al viento del nordeste de 50 a 60 km/h que podría provocar olas de 2 a 3 metros.

Semana de lluvias

Este martes iniciará el episodio con lluvias en València desde la madrugada, una probabilidad que se mantiene alta durante toda la jornada. A primera hora se esperan precipitaciones con hasta un 95 % y con 13 ºC, mientras que por la mañana y la tarde el pronóstico apunta a tormentas (80% en ambos tramos), antes de cerrar el día con lluvia ya por la noche (65%).

La situación se complica el miércoles y el jueves, con previsión de tormentas durante prácticamente todo el día y probabilidades que rozan el 100%.

A partir del viernes, el pronóstico mantiene la lluvia, aunque con un patrón menos constante, ya que las lluvias serán más intermitentes alternando con claros.

La semana de lluvias pronostica por Aemet.es por días / Aemet.es

El fin de semana

El viernes (12/17 ºC) y el sábado (10/17 ºC) seguirán bajo probabilidad de precipitación del 100%, mientras que el domingo (9/16 ºC) el riesgo bajará ligeramente hasta el 90%, sin descartar nuevos chaparrones.

Así que València afronta varios días de paraguas, con especial atención al tramo central de la semana por la posibilidad de tormentas y precipitaciones persistentes que podrían suspender alguna de las mascletàs programadas.

En caso de alerta naranja por lluvias, el Protocolo de Fallas (Junta Central Fallera) establece la suspensión de los actos al aire libre y la prohibición del montaje de nuevas estructuras.