Circulación
Entradas a València colapsadas con hasta 20 kilómetros de retenciones
La retención más amplia se encuentra en la Pista de Silla (V-31) con hasta nueve kilómetros de atascos
J.Roch
Las entradas a València están colapsadas con hasta 20 kilómetros de retenciones este lunes, según la Dirección General de Tráfico. La retención más amplia se encuentra en la Pista de Silla (V-31) con hasta nueve kilómetros de atascos. La CV-36 (carretera de Torrent), cuenta con hasta tres kilómetros de retención.
En esa línea, hay dos kilómetros de retención a la altura de San Antonio de Benagéber en dirección a la A-7 y otro de entrada a València en la CV-35 a la altura de Burjassot.
En la A-3 de entrada a València hay otro kilómetro y en Loriguilla también hay cinco kilómetros de circulación lenta. En Xirivella hay tres kilómetros.
