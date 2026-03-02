Entradas a València colapsadas con hasta 20 kilómetros de retenciones

Las entradas a València están colapsadas con hasta 20 kilómetros de retenciones este lunes, según la Dirección General de Tráfico. La retención más amplia se encuentra en la Pista de Silla (V-31) con hasta nueve kilómetros de atascos. La CV-36 (carretera de Torrent), cuenta con hasta tres kilómetros de retención.

En esa línea, hay dos kilómetros de retención a la altura de San Antonio de Benagéber en dirección a la A-7 y otro de entrada a València en la CV-35 a la altura de Burjassot.

En la A-3 de entrada a València hay otro kilómetro y en Loriguilla también hay cinco kilómetros de circulación lenta. En Xirivella hay tres kilómetros.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Noticias relacionadas