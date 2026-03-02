Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoFalla municipal ValènciaEntrevista BaldovíCovid crónicoPremios GoyaCuello de botella en FranciaPañuelo verde perrosFallas València 2026Mascletaes y castillos Fallas
instagramlinkedin

Circulación

Entradas a València colapsadas con hasta 20 kilómetros de retenciones

La retención más amplia se encuentra en la Pista de Silla (V-31) con hasta nueve kilómetros de atascos

Entradas a València colapsadas con hasta 20 kilómetros de retenciones

Entradas a València colapsadas con hasta 20 kilómetros de retenciones / Levante-EMV

J.Roch

València

Las entradas a València están colapsadas con hasta 20 kilómetros de retenciones este lunes, según la Dirección General de Tráfico. La retención más amplia se encuentra en la Pista de Silla (V-31) con hasta nueve kilómetros de atascos. La CV-36 (carretera de Torrent), cuenta con hasta tres kilómetros de retención.

En esa línea, hay dos kilómetros de retención a la altura de San Antonio de Benagéber en dirección a la A-7 y otro de entrada a València en la CV-35 a la altura de Burjassot.

En la A-3 de entrada a València hay otro kilómetro y en Loriguilla también hay cinco kilómetros de circulación lenta. En Xirivella hay tres kilómetros.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Noticias relacionadas

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
  2. Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
  3. Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
  4. Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas
  5. El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
  6. Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert
  7. Dos asesinatos en ocho años en la misma finca de Benimàmet
  8. El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover según Aemet

Entradas a València colapsadas con hasta 20 kilómetros de retenciones

Entradas a València colapsadas con hasta 20 kilómetros de retenciones

Los pisos de Les Naus de Alicante cuentan con la "protección" de Mazón y se vendieron a precio del Botanic

La mitad de los proyectos del Consell para 2025 no han empezado un año después

La mitad de los proyectos del Consell para 2025 no han empezado un año después

Aemet anuncia la llegada de la borrasca Regina a la Comunitat Valenciana: vuelven el viento y las precipitaciones

Aemet anuncia la llegada de la borrasca Regina a la Comunitat Valenciana: vuelven el viento y las precipitaciones

Boda en la cárcel de Picassent y 'carta desde el talego', en el podcast del Casal de la Pau de València

Boda en la cárcel de Picassent y 'carta desde el talego', en el podcast del Casal de la Pau de València

La lista de espera para visitar a un médico especialista crece un 11,3 % con el actual Consell

La lista de espera para visitar a un médico especialista crece un 11,3 % con el actual Consell

Trauma e ideas suicidas: El rastro de las terapias homófobas que valida un máster de la Universidad Católica

Trauma e ideas suicidas: El rastro de las terapias homófobas que valida un máster de la Universidad Católica

Bulos, audios, querellas y quejas: La otra batalla judicial de la magistrada de la dana

Bulos, audios, querellas y quejas: La otra batalla judicial de la magistrada de la dana
Tracking Pixel Contents