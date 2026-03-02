Vaivén
El vicepresidente Díez 'ficha' a un Vicente Boluda
El concejal del PP de Xàtiva, ciudad natal del también nuevo conseller de Presidencia, se convierte en asesor
El desde hace pocos meses nuevo vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat, José Luis Díez, está tirando de conocidos para formar su equipo. En concreto, de su ciudad natal. El Diari Oficial informa hoy del nombramiento como asesor de asuntos generales de miembros del Consell en esta Vicepresidencia de Vicente Boluda Grau.
Aparentemente nada que ver con el naviero, que en los últimos días ha deslizado críticas contra el Consell, reclamando que se siente a negociar la financiación autonómica con el Gobierno de España. Se trata del concejal del PP en Xàtiva, ciudad de la que procede el conseller de Presidencia. Además, es el responsable de comunicación de la ejecutiva local.
