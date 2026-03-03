Los 117.000 mutualistas valencianos se benefician de la receta electrónica en las farmacias un año después

Las 2.485 farmacias de la Comunitat Valenciana culminaron hace un año la puesta en marcha del código electrónico en las apotecas valencianas, un método "pionero" en España que, más allá de acabar con el gesto de cortar el código de barras con un cúter, ha dado mayor seguridad a los pacientes porque, como explicaba Sanidad hace pocos días, permite realizar un seguimiento del fármaco y mejorar su trazabilidad en caso de una alerta sanitaria.

Ahora este sistema da un paso más con la incorporación al sistema de los 117.000 mutualistas valencianos que, pese a contar con un seguro privado, podrán beneficiarse de este sistema. Este se pone en marcha en toda la autonomía gracias a la colaboración entre los establecimientos y los tres colegios farmacéuticos, que han presentado la iniciativa en las tres provincias, en tres apotecas diferentes. De este modo, estos pacientes podrán recoger su medicación sin una receta física y sin la necesidad de realizar desplazamientos adicionales para trámites como los visados. Lo harán así en la autonomía valenciana, pero también las otras 14 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla que ya están adheridas al sistema.

En València, ha sido el presidente del Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof), Juan Giner, quien ha destacado que su expansión a los mutualistas representa "un paso adelante en la modernización de la prestación farmacéutica y en la mejora de la atención que reciben". Por su parte, el director provincial de Muface, Carlos María Tronch, explica que el mutualista "tiene a su disposición una herramienta esencial que perfecciona la prestación farmacéutica, haciéndola más segura, trazable y sostenible".

Seguridad y menor huella ambiental

Hace unos meses, la Agencia Española del Medicamento lanzó una alerta por un fármaco antihipertensivo que obligaba a retirar un lote del medicamento y avisar a la población que lo había recibido e, incluso, tomado. Una situación que necesita saber qué personas concretas tienen ese lote. En la Comunitat Valenciana, pudo contactar con ellos de forma rápida, fácil y sin problemas gracias a la existencia del cupón digital en las farmacias; un sistema que cumple un año en funcionamiento en toda la autonomía -comenzó en septiembre de 2024 en las apotecas de Castellón- y que garantiza la seguridad, más allá de la reducción del impacto medioambiental al evitar el uso de 54 millones de folios y 5 millones de euros que se usaban al cortar el código de barras de 113 millones de fármacos.

Son las cifras oficiales de la Conselleria de Sanidad en este primer año de una estrategia pionera en toda España que, pese a algún fallo puntual de funcionamiento, como el ocurrido dos veces durante unas horas en mayo, ha completado 365 días con buena nota. “Los pacientes tienen que estar plenamente seguros de que si hay alguna incidencia, nosotros inmediatamente lo vamos a saber”, explicaba el pasado jueves el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, quien destaca la trazabilidad del medicamento que permite el código digital.

En caso de alerta, Sanidad puede identificar a los pacientes que son avisados bien desde su farmacia habitual, bien desde su centro de salud. Si además hubiera ingerido el medicamento en mal estado, “vemos la incidencia que podría tener”, añadía Gómez. Es decir, “seguridad y trazabilidad plena y absoluta”.