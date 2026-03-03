Aemet confirma la advertencia de la UE sobre las lluvias que la borrasca Regina dejará en Valencia y Alicante: "El aire marítimo llega del norte de África"

La llegada de la borrasca Regina está dejando ya las primeras precipitaciones en Valencia y Alicante, donde además también se acelerará el viento hasta el punto de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha activado el aviso amarillo por rachas que pueden superar los 70 km/h.

La alerta afecta al interior y sur de Alicante durante el día de hoy y el de mañana, miércoles 4 de marzo, mientras que el jueves el aviso amarillo será por lluvias y se extenderá al sur de Valencia, litoral norte de Alicante e interior y litoral norte de Castellón, según indica la Aemet.

La situación meteorológica que se prevé en los próximos dias por esta nueva borrasca de alto impacto, bautizada como Regina, ya ha llevado al gremio de artistas falleros a pedir condiciones especiales en caso de viento o lluvia, como por ejemplo en la plantà, a fin de evitar posibles accidentes.

En Gandia, el pronóstico de la Aemet ha obligado a adelantar el montaje de algunas carpas falleras con la intención de facilitar el trabajo de los operarios que han de encargarse de su instalación.

La advertencia de la Aemet y Copernicus

Además de lluvias y viento, la borrasca Regina favorece la entrada de aire marítimo de origen africano que, según el programa Copérnico, irá cargado de polvo en suspensión.

Esto llevará a que las precipitaciones que tanto el martes como el miércoles se esperan en la Comunitat Valenciana lleguen "acompañadas de barro", apunta la Agencia Estatal de Meteorología.

El programa Copérnico, antes llamado Global Monitoring for Environment and Security y también conocido como Copernicus es un proyecto de la Unión Europea que pretende ofrecer y dar libre acceso a información medioambiental exacta y fiable para comprender y mitigar los efectos del cambio climático, entre otras cuestiones. Para ello, recoge e interpreta los datos de unos 30 satélites.

El día que más lloverá en Valencia y Alicante por la borrasca Regina

La Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat Valenciana ha revelado que el jueves 5 de marzo será el peor día de este episodio de lluvias que trae la borrasca Regina al territorio. O, al menos, será el momento en que se generalicen las precipitaciones.

En esa jornada, en la que se activará el aviso amarillo por precipitaciones acumuladas de más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas en el sur de Valencia y norte de Alicante, se puede producir "algún chubasco intenso y con tormenta, sobre todo en zonas como el sur de Valencia y norte de Alicante, donde la orografía favorece los ascensos forzados de aire", explica la Aemet.

Precisamente en esas zonas, el aviso amarillo advierte de la posibilidad el jueves de que caigan más de 20 litros por metro cuadrado en una hora y de que estas precipitaciones descarguen en forma de tormenta.