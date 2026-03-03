Los alcaldes reclaman «coordinación» para impulsar el área metropolitana

Cintillo municipalismo 2026 ok / ED

La reivindicación de una estructura metropolitana estable y que incluya a todos los municipios cercanos a «la gran capital» centró la segunda jornada del IV Foro de Municipalismo tras el anuncio —en la primera jornada de este foro— por parte de la alcaldesa de València, María José Catalá, de encargar al catedrático Joan Romero el diseño de un Plan Director del Área Metropolitana de València con el fin de sentar las bases de un futuro compartido para el conjunto del territorio.

«No es algo nuevo», apuntó la alcaldesa de Xirivella y presidenta de la FVMP, Paqui Bartual, quien señaló que el nuevo impulso metropolitano no nace del anuncio realizado el día anterior, sino de una demanda histórica del municipalismo. La presidenta de la FVMP defendió la figura de Joan Romero como coordinador técnico del plan y reclamó una «cooperación institucional, real i efectiva», especialmente con València.

Bartual compartió espacio con la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, y con el portavoz socialista en la Diputación de Valencia y alcalde de Mislata, Carlos F. Bielsa, quien anunció la presentación en las Corts de una iniciativa para la creación y gestión de áreas metropolitanas en la Comunitat Valenciana. Además, en un gesto simbólico, el alcalde de Mislata fue más allá y ofreció suelo en su municipio para albergar la sede de un hipotético gobierno metropolitano.

La segunda sesión del foro organizado por Levante-EMV, con el impulso de Valoriza, Simetría, Global Omnium, Rover Grupo, Urbaser, la Diputació de València, el Ajuntament de Gandia, Aqualia, Ecoembes e ITI, volvió a reunir a una amplia representación de ediles de la provincia, responsables autonómicos y representantes del sector privado en la sede de la Fundación Bancaja en València.

La jornada se inauguró con un diálogo entre el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, y el vicepresidente tercero del Consell para la Recuperación y conseller de Medio Ambiente e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, quien aseveró que la Comunitat Valenciana ha avanzado «mucho más de lo que nadie podía imaginar» tras los devastadores efectos de la riada del 29 de octubre de 2024, aunque advirtió que la reconstrucción no podrá darse por concluida hasta que el territorio esté mejor preparado frente a futuros episodios climáticos extremos.

A continuación tuvo lugar una primera mesa de debate entre Miguel Chavarría, alcalde de Alboraia; Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent; Fran López, alcalde de Rafelbunyol y presidente de la Mancomunitat de l’Horta Nord; y Paz Carceller, alcaldesa de Puçol. La conversación, moderada por la periodista de Levante-EMV, Pilar Olaya, abordó cómo los municipios afrontan retos como el de la vivienda, la movilidad o el desarrollo económico.

Una segunda mesa redonda, moderada por la periodista de Levante-EMV, Sara García, se centró en analizar la realidad de los municipios del interior de la provincia de Valencia, con la participación de la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natalia Enguix; el alcalde de Tuéjar, Carlos Tarazón; y la alcaldesa de Bugarra, Teresa Cervera.

Además, durante la jornada también se dio voz a aquellas empresas que trabajan diariamente de la mano de los ayuntamientos en la gestión de los servicios esenciales en los municipios.

Así pues, intervino el presidente de Rover Grup, Alfredo Rodríguez, quien hizo un repaso a las principales actuaciones llevadas a cabo por la compañía para contribuir a la reconstrucción tras la dana.

También participó el director general de Global Omnium, Vicente Fajardo, quien aprovechó para subrayar la necesidad de segiur apostando por la sostenibilidad del ciclo integral del agua a partir de la digitalización y a la mejora de las redes e infraestructuras

Por su parte, la directora de Estudios y Proyectos de Tratamiento de Residuos de Valoriza, Ana Benavent, recordó la importancia del sector de la gestión de residuos, tradicionalmente invisibilizado y que se mostró fundamental en los días posteriores a la dana. Asimismo, Xavier Balagué, gerente de Ecoembes en la Comunitat Valenciana analizó el camino hacia la recuperación en la recogida separada de residuos; y Oscar Valle, director de Innovación Abierta y Ecosistemas en ITI centró su ponencia en las nuevas tecnologías y el impacto real que estas proporcionan.

Por último, la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natalia Enguix, cerró la jornada defendiendo la coordinación institucional, la reforma de la Ley de Contratos y un modelo de municipios «más seguros y preparados».