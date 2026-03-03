Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atascos en València: retenciones kilométricas en la A-7 y la V-30 y niebla en el interior, según la DGT

En los accesos y rondas secundarias, se registran problemas en la CV-36, con circulación irregular entre Picanya y Horno de Alcedo en dirección a València y retenciones a la altura de Masia del Juez hacia la A-7

Retenciones kilométricas en la A-3

Retenciones kilométricas en la A-3 / Levante-EMV

J.Roch

València

Nuevas complicaciones en el tráfico en València durante la mañana de este martes, con varios incidentes que dificultan la circulación en el área metropolitana y en algunos tramos de la red principal, según la Dirección General de Tráfico.

A primera hora, se registran retenciones por circulación irregular en la A-7, especialmente en el entorno de Chiva y Masia del Juez, así como congestión en la V-30 en ambos sentidos de paso por la capital. Además, la niebla reduce la visibilidad en la A-7 a la altura de Agullent–Benissoda, en el interior de la provincia.

El Bypass

En la A-7 (Bypass), el punto más sensible se concentra entre Masia del Juez y Chiva, donde se combinan retenciones con la presencia de obstáculos fijos en la calzada. Según los avisos, hay circulación irregular en el tramo entre los kilómetros 342 y 337,8 en sentido decreciente (hacia Barcelona), además de incidencias puntuales en el Polígono Industrial Sur (entorno de los km 333,7 y 334,35) y en otros puntos del trazado. También se notifica congestión por tráfico en la A-7 entre El Baró y Cruz de Gracia (km 320–323,5) en sentido creciente (hacia Alicante) y retenciones en el enlace hacia la A-3 a la altura de Lorigüilla–Polígono Industrial Sur (km 334–335,47).

La V-30 presenta, igualmente, una mañana cargada. Se han comunicado retenciones desde Horno de Alcedo hasta Mislata (km 5–10) en sentido creciente hacia la A-7 y, en sentido contrario, desde Xirivella hasta Horno de Alcedo (km 9–5) hacia el Puerto. A estas congestiones se suma la presencia de obstáculos fijos en la vía, con avisos de arcén cerrado en el entorno de Horno de Alcedo y una incidencia adicional a la altura de Benimàmet-Beniferri.

CV-36 y CV-35

En los accesos y rondas secundarias, se registran problemas en la CV-36, con circulación irregular entre Picanya y Horno de Alcedo en dirección a València y retenciones a la altura de Masia del Juez hacia la A-7. En la A-3, los avisos apuntan a retenciones en la zona de Quart de Poblet en sentido de entrada a València, además de incidencias por obstáculos fijos tanto en Quart de Poblet como en el término de Chiva. También se notifican congestiones en la CV-35 entre Burjassot y Benimàmet-Beniferri en ambos sentidos.

Noticias relacionadas

La meteorología añade un factor de riesgo en el interior: la A-7 presenta un episodio de niebla entre los km 418 y 422,5, a la altura de Agullent y Benissoda, con advertencia de visibilidad reducida en ambos sentidos.

