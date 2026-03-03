Atascos en València: retenciones kilométricas en la A-7 y la V-30 y niebla en el interior, según la DGT

Nuevas complicaciones en el tráfico en València durante la mañana de este martes, con varios incidentes que dificultan la circulación en el área metropolitana y en algunos tramos de la red principal, según la Dirección General de Tráfico.

A primera hora, se registran retenciones por circulación irregular en la A-7, especialmente en el entorno de Chiva y Masia del Juez, así como congestión en la V-30 en ambos sentidos de paso por la capital. Además, la niebla reduce la visibilidad en la A-7 a la altura de Agullent–Benissoda, en el interior de la provincia.

El Bypass

En la A-7 (Bypass), el punto más sensible se concentra entre Masia del Juez y Chiva, donde se combinan retenciones con la presencia de obstáculos fijos en la calzada. Según los avisos, hay circulación irregular en el tramo entre los kilómetros 342 y 337,8 en sentido decreciente (hacia Barcelona), además de incidencias puntuales en el Polígono Industrial Sur (entorno de los km 333,7 y 334,35) y en otros puntos del trazado. También se notifica congestión por tráfico en la A-7 entre El Baró y Cruz de Gracia (km 320–323,5) en sentido creciente (hacia Alicante) y retenciones en el enlace hacia la A-3 a la altura de Lorigüilla–Polígono Industrial Sur (km 334–335,47).

La V-30 presenta, igualmente, una mañana cargada. Se han comunicado retenciones desde Horno de Alcedo hasta Mislata (km 5–10) en sentido creciente hacia la A-7 y, en sentido contrario, desde Xirivella hasta Horno de Alcedo (km 9–5) hacia el Puerto. A estas congestiones se suma la presencia de obstáculos fijos en la vía, con avisos de arcén cerrado en el entorno de Horno de Alcedo y una incidencia adicional a la altura de Benimàmet-Beniferri.

CV-36 y CV-35

En los accesos y rondas secundarias, se registran problemas en la CV-36, con circulación irregular entre Picanya y Horno de Alcedo en dirección a València y retenciones a la altura de Masia del Juez hacia la A-7. En la A-3, los avisos apuntan a retenciones en la zona de Quart de Poblet en sentido de entrada a València, además de incidencias por obstáculos fijos tanto en Quart de Poblet como en el término de Chiva. También se notifican congestiones en la CV-35 entre Burjassot y Benimàmet-Beniferri en ambos sentidos.

La meteorología añade un factor de riesgo en el interior: la A-7 presenta un episodio de niebla entre los km 418 y 422,5, a la altura de Agullent y Benissoda, con advertencia de visibilidad reducida en ambos sentidos.