Bielsa anuncia una iniciativa para promover una ley de área metropolitana

El portavoz socialista en la Diputación de Valencia y alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha anunciado durante su intervención en el Foro del Municipalismo de Levante-EMV la presentación en Les Corts Valencianes de una iniciativa para la creación y gestión de áreas metropolitanas en la Comunitat Valenciana.

Bielsa, también secretario general provincial del PSPV, ha señalado que la propuesta pretende facilitar el engranaje legislativo necesario para mejorar la gestión del área metropolitana.

“Es el momento de dar un paso adelante”, ha venido a defender el dirigente socialista, que apuesta por una estructura estable y regulada.

Según ha explicado, la iniciativa tiene como objetivo impulsar un proceso participativo con la implicación directa de los ayuntamientos afectados, las universidades y los principales agentes sociales.

“Queremos un diálogo amplio”, ha asegurado.

“Que el texto nazca del consenso”.

Bielsa ha subrayado que ese proceso de participación será “clave” para enriquecer la futura norma y garantizar que responda a las necesidades reales de los municipios implicados.

El nuevo modelo de gobernanza metropolitana buscaría, según ha detallado, mejorar la planificación supramunicipal y avanzar hacia una gestión “más coordinada y eficiente” de los servicios públicos en las grandes áreas urbanas.

El dirigente socialista ha defendido que la futura ley permitiría abordar de manera conjunta cuestiones como la movilidad, la ordenación del territorio, la vivienda o la sostenibilidad, ámbitos que —ha señalado— “no entienden de fronteras municipales”.

Además, ha destacado que la propuesta pretende reforzar la autonomía local y garantizar una mayor representación democrática en la toma de decisiones.

“Se trata de sumar, no de restar competencias”, ha recalcado.

Para Carlos Fernández Bielsa, la creación de un marco legal específico para las áreas metropolitanas permitiría dotar de estabilidad institucional a realidades urbanas que ya funcionan como espacios compartidos en lo económico, lo social y lo territorial.

“Las ciudades ya viven en clave metropolitana. Ahora necesitamos que la ley también lo haga”, ha concluido.