Clara Estrems, valenciana en Omán: “Hay una normalidad rara, todo el mundo está pendiente del móvil”

Este fin de semana, el buque petrolero Skylight fue atacado frente a las costas de Musandam, en el estrecho de Ormuz y en aguas de Omán. Cuatro personas resultaron heridas. Pocas horas antes, en la noche del viernes, había llegado a este país de Oriente Medio Clara Estrems, experta viajera valenciana. Asegura que la situación es de calma tensa, de “normalidad rara”. Entre los omaníes, detecta sorpresa y “cierto shock” y, reconoce, “todo el mundo está pendiente del móvil”.

Estrems, que encabeza la agencia de “viajes de autor” Las sandalias de Ulises , organiza viajes a Oriente Medio, especialmente a Arabia Saudí, a Omán y a Emiratos Árabes Unidos. En este caso, había viajado unos días antes del inicio de uno de los viajes grupales, que comenzaba el día 6.

Una tranquilidad expectante

“No sé si van a poder venir las viajeras porque la situación está bastante inestable”, reconoce Clara. Aunque parte de los vuelos a Omán sí que operan, algunas rutas han sido desviadas y este domingo, por ejemplo, no hubo ninguna conexión aérea.

Pero, mientras espera al grupo que no sabe si llegará, esta valenciana observa el ambiente. “En un principio, aquí la situación está tranquila”, afirma. El pico de tensión se vivió este fin de semana con el ataque a un buque petrolero pero, aun así, hay cierta calma. “Aquí la gente está bastante tranquila porque Omán ha intervenido mucho en las relaciones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos, e Irán tiene en alta consideración a Omán”, dice.

Muy pendientes de las noticias

Precisamente por esa “alta consideración”, los omaníes, dice Clara, están “un poco en shock por todo lo que está sucediendo en la zona y por una escalada que no debería haber sucedido, dado que las negociaciones estaban muy avanzadas”. La organizadora de viajes habla de “cierta sorpresa”: “Están muy pendientes de las noticias”.

Ella misma ha estado en contacto con el Ministerio de Turismo de Omán por motivos laborales y va siguiendo minuto a minuto las cancelaciones de vuelos, cancelaciones de circuitos y las noticias sobre “el pánico internacional”. Un pánico que no comparte: de hecho, espera poder salir del país sin problemas cuando tenía previsto hacerlo, el día 17.

“Pero aquí no hay sensación de inseguridad en absoluto. Lo del misil de ayer se consideró muy anecdótico y la gente sabe que Irán nunca atacaría a Omán”, dice. Lo que sí temen, añade, es “que la cosa se vaya un poco más de las manos en la zona”, con otros países implicados en la escalada de violencia. De momento, pues, sorpresa y actualización a través de las noticias y las redes. “Todo el mundo está pendiente del móvil”, afirma Clara. La incertidumbre se conjuga con un ambiente de relativa despreocupación en las calles. “La situación es de una normalidad rara”, resume.