El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana designa a los magistrados que deliberarán sobre la petición de investigar a Carlos Mazón por la dana de València

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha designado a los magistrados que deliberarán sobre la petición de investigar a Carlos Mazón, presentada hace justo una semana, el pasado 24 de febrero, por la magistrada del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra.

En una diligencia de ordenación de la sala de lo civil y lo penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, notificada hoy a las partes, se comunica que "turnada la ponencia por la Norma 3ª Penal, Turno 1, atendiendo a los antecedentes en Sala, corresponde su designación [de la ponencia] a la ilustrísima señora magistrada Pía Calderón Cuadrado". La magistrada "formará sala con el Manuel José Baeza Díaz-Portales, que la presidirá, y José Francisco Ceres Montes". A los tres se les considera ubicados en el sector conservador de la magistratura.

En esta misma dior el letrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana registra la exposición razonada elevada por la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja contra el expresidente de la Generalitat en el marco de la causa por la gestión de la dana. También da un plazo de dos días a las partes y al Ministerio Fiscal para que "formulen las alegaciones que a su derecho convenga".

Pía Calderón ya formó sala en diciembre de 2024 junto a la entonces presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, y José Francisco Ceres para decidir sobre las siete denuncias y querellas interpuestas contra el entonces presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, que fueron rechazadas, porque apenas acaban de iniciarse los trámites sobre las personas fallecidas y ninguno de los 21 juzgados de 10 partidos judiciales que abrieron diligencias habían dado un paso al frente para centralizar la investigación de la causa. Una decisión que se adoptó a finales de enero de 2025. También fue la ponente del auto que rechazó la recusación del magistrado Juan Climent en el juicio de Fitur de la trama Gürtel, que presentó el abogado de Pablo Crespo, Miguel Durán.

Manuel José Baeza Díaz-Portalés es presidente del TSJCV desde el 2 de abril de 2025, tras tras haber sido elegido el 26 de febrero por el Consejo General del Poder Judicial. Antes fue presidente de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desde septiembre de 2016.

Noticias relacionadas

Y José Francisco Ceres Montes fue el magistrado que archivó inicialmente la causa de los trajes de la trama Gürtel en la que finalmente se juzgó por el tribunal del jurado y absolvió a Francisco Camps y Ricardo Costa, aunque se condenó a tres colaboradores que reconocieron los hechos. Ceres Montes y Juan Luis de la Rúa (entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia) acordaron el sobreseimiento libre de la causa de los trajes, en un auto de la sala de lo Civil y Penal TSJCV, dictado el 1 de agosto de 2009, con el voto particular contrario del magistrado Juan Montero Aroca. Una decisión que revocó el Tribunal Supremo, que obligó a celebrar el juicio por jurado, que acabó con dos absoluciones y dos condenas. José Francisco Ceres también fue el instructor de la pieza de la trama Gürtel que acabó juzgando, y condenando, el delito electoral cometido por el Partido Popular en la Comunitat Valenciana, en las elecciones de 2007 y 2008.