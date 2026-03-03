Elecciones en la UV: "El alumnado debe tener más peso para elegir rector"

Cuatro candidaturas se disputan hoy el Rectorado de la Universitat de València: Carles Padilla, Juan Luís Gandia, Fran Ródenas y Ángeles Solanes. Las votaciones han comenzado esta mañana a las 10 horas ante una jornada donde se decide quien dirigirá la institución durante los próximos 6 años.

En la facultad de Psicología y Logopedia, Unai Bernal, Eva Prieto y Lidia Altamura se acercan a la mesa a ejercer su derecho al voto. Tiene claro a quien van a votar, pero no van a decirlo. Lo que sì quieren decir es que les gustaría que su voto tuviese más peso en un proceso electorado donde el alumnado, integrado por más de 49.000 estudiantes (de las 60.000 perosnas llamadas a las urnas), solo aporta el 25% del total de los votos.

"Los alumnos deberíamos tener más voz y voto, al final nuestro voto tampoco es tan representativo, pero somos la base de la universidad", explica Lidia Altamura, quien también reclamó un porcentaje mayor para el personal administrativo.

El proceso electoral se rige por un sistema de sufragio universal ponderado. Así se garantiza la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria mediante cinco colegios electorales agrupados por colectivos. Eso sí, el mayor peso lo tiene el Colegio A, correspondiente al profesorado doctor con vinculación permanente (PDI), que reúne a 2.359 personas y concentra el 51% del voto ponderado. El colegio B, del PDI no doctor o sin vinculación permanente, suma 2.693 electores y el 12,67% del peso; el Colegio C, integrado por más de 49.000 estudiantes, aporta el 25% del total; el Colegio D, del Personal Técnico, de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS), cuenta con 2.960 personas y el 10% del voto; y el Colegio E, del Personal Investigador en Formación (PIF), incluye a 661 electores y el 1,33% restante.

"Para mí sí es comprensible que el voto de los profesores cuente más porque los alumnos pasamos por la universidad solo durante un tiempo y el profesorado sí tiene aquí su vinculación laboral", explica Unai Bernal.