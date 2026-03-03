Enguix reclama adaptar la ley para que la reconstrucción “no se gestione con legislación ordinaria"

La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natalia Enguix, clausuró el IV Foro del Municipalismo de Levante-EMV con una apelación directa al papel central de los ayuntamientos en la reconstrucción y en la vertebración del territorio. En un discurso de cierre marcado por la reivindicación institucional, Enguix defendió que “el municipalismo es el eje vertebrador de todo” y subrayó que las administraciones locales no pueden afrontar en solitario los desafíos actuales.

Enguix comenzó agradeciendo a Levante-EMV y a Prensa Ibérica la organización de las jornadas y la oportunidad brindada “al municipio y a la Diputación de escuchar a nuestros alcaldes y alcaldesas en un ejercicio de responsabilidad”. La vicepresidenta destacó especialmente que el foro haya puesto el foco en “los asuntos que afectan a los municipios del interior y a nuestros vecinos y vecinas”, una realidad que, señaló, a menudo queda relegada en el debate público.

Reconstrucción y cooperación tras la dana

Las dos jornadas, afirmó, han permitido “dibujar un mapa que nos preocupa a todos” y profundizar en la gestión real de los ayuntamientos. En ese recorrido, la reconstrucción tras la dana ocupó un lugar central. “Hemos hablado de reconstrucción y hemos escuchado a alcaldes de diferentes comarcas contar cómo están viviendo este proceso”, explicó.

Para Enguix, la dana “no solo ha traído fango”, sino que también ha dejado una enseñanza sobre cooperación institucional. “Ha permitido que los pueblos trabajen codo con codo”, afirmó. En ese contexto, insistió en que cuando se habla de ayuda “no hablamos solo de dinero, sino también de la necesidad de apoyo legal para facilitar que las intervenciones se puedan ejecutar”.

Reforma legal para responder a situaciones extraordinarias

Uno de los ejes de su intervención fue la crítica a las limitaciones normativas para gestionar situaciones excepcionales. “Llevamos meses defendiendo que una catástrofe extraordinaria no se puede gestionar con una legislación ordinaria”, recalcó. A su juicio, la actual Ley de Contratos dificulta la ejecución ágil de los recursos y hace “prácticamente imposible” cumplir los plazos en escenarios de emergencia.

En este punto, reivindicó el papel desempeñado por la Diputación de Valencia durante los primeros momentos tras la dana. “Pudimos asumir competencias que no eran propias, como extraer el fango o vaciar garajes, y lo hicimos en tiempo récord”, recordó. Esa capacidad de reacción fue posible, explicó, porque se actuó por la vía de emergencia, “con los controles de legalidad correspondientes” y “con la máxima rapidez que la ley permite”.

Sin embargo, advirtió de que esa excepcionalidad no puede convertirse en la única herramienta disponible. “Es el momento de exigir al Gobierno de España que modifique la Ley de Contratos para que la provincia de Valencia pueda ejecutar los recursos económicos concedidos en el plazo necesario”, reclamó, en una de las frases más contundentes de su intervención.

Municipios más seguros y mejor preparados

Más allá de la respuesta inmediata, Enguix puso el acento en el horizonte a medio y largo plazo. “La reconstrucción no debe devolver a los pueblos al punto de partida”, afirmó, “sino convertirlos en municipios más seguros y mejor preparados”. La vicepresidenta defendió que la experiencia de la dana debe servir para reforzar la coordinación institucional y consolidar mecanismos de respuesta más eficaces.

En ese sentido, señaló que durante las jornadas se ha evidenciado la importancia de trabajar “juntos de la mano”. Reconoció que en los primeros momentos de la emergencia “esa coordinación se echó en falta”, aunque valoró que en las últimas semanas se haya avanzado en esa dirección. “La Generalitat y el Gobierno deben trabajar de la mano con los municipios para que sean más seguros, accesibles y estén preparados para lo que pueda venir”, afirmó.

Enguix insistió en que el municipalismo no es un nivel administrativo menor, sino el espacio donde se concreta la acción pública. “Desde la Diputación trabajamos de cara a los municipios de Valencia, con la voluntad de estar cerca de nuestras comarcas y de nuestros alcaldes y alcaldesas”, aseguró.

Colaboración público-privada y retos de futuro

La vicepresidenta también defendió la colaboración público-privada como vía para afrontar retos estructurales. “Las administraciones solas no pueden hacerlo todo, y las empresas solas tampoco”, señaló. “Siempre hablo de lealtad institucional y de no tener miedo a la colaboración público-privada”, añadió, destacando que esta fórmula ha dado resultados positivos en distintos ámbitos.

Junto a la reconstrucción, Enguix mencionó otros desafíos que marcarán la agenda municipal, como la sostenibilidad y la inteligencia artificial. Ambas, dijo, “deben servir para ser más eficientes y avanzar todos de la mano”, integrándose en una estrategia común que fortalezca a los municipios.

La vicepresidenta cerró su intervención excusando la ausencia del presidente de la Diputación, Vicent Mompó, por motivos físicos y lanzó un mensaje final de cohesión territorial: “Nos vamos de aquí con una idea clara: somos una trinchera de lealtad para que nuestra provincia sea fuerte, comarca a comarca”.

Noticias relacionadas

El IV Foro del Municipalismo se despidió así con un mensaje compartido: que la gestión local, con sus dificultades y matices, es el primer dique frente a las crisis y el principal motor de cohesión en la provincia de Valencia.