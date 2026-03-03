Vaivén
Jorge Rodríguez regresa al pleno de la Diputación de Valencia
El alcalde de Ontinyent visita con un grupo de mayores de su municipio la institución provincial que presidió entre 2015 y 2018, y donde hoy gobierna en coalición con Vicent Mompó
Aunque manda mucho en la Diputación de Valencia, el alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez se prodiga poco. Este martes ha estado de nuevo en la institución que presidió entre 2015 y 2018 y de la que tiene la llave del gobierno a través de la coalición que mantiene con el popular Vicent Mompó. La número dos de Rodríguez, Natàlia Enguix, es vicepresidenta primera de la diputación.
Rodríguez acudió acompañando a un grupo de personas mayores, dentro del programa 'Majors Actius', que acudieron a una visita organizada en la que por momentos hizo de guía. La visita incluyó también visita al Palau de la Generalitat, además de la 'mascletà'. Con quien no pudo coincidir Rodríguez fue con su socio Vicent Mompó, de reposo por un problema de salud.
La última visita que se recuerda de Rodríguez al pleno provincial fue precisamente en julio de 2023, cuando se formalizó el pacto que sacó al PSPV del gobierno provincial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
- Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
- Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas
- La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
- Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert
- El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
- El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel