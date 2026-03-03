Jorge Rodríguez regresa al pleno de la Diputación de Valencia

Aunque manda mucho en la Diputación de Valencia, el alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez se prodiga poco. Este martes ha estado de nuevo en la institución que presidió entre 2015 y 2018 y de la que tiene la llave del gobierno a través de la coalición que mantiene con el popular Vicent Mompó. La número dos de Rodríguez, Natàlia Enguix, es vicepresidenta primera de la diputación.

Rodríguez acudió acompañando a un grupo de personas mayores, dentro del programa 'Majors Actius', que acudieron a una visita organizada en la que por momentos hizo de guía. La visita incluyó también visita al Palau de la Generalitat, además de la 'mascletà'. Con quien no pudo coincidir Rodríguez fue con su socio Vicent Mompó, de reposo por un problema de salud.

Rodríguez, en la sala de retratos de presidentes. / Levante-EMV

La última visita que se recuerda de Rodríguez al pleno provincial fue precisamente en julio de 2023, cuando se formalizó el pacto que sacó al PSPV del gobierno provincial.