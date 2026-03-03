Martínez Mus: “La reconstrucción no estará hecha hasta que estemos mejor preparados que antes del 30 de octubre”

El conseller de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, aseguró este martes, durante el foro de municipalismo organizado por Levante-EMV y en diálogo con el director del periódico, Joan-Carles Martí, que la Comunitat ha avanzado “mucho más de lo que nadie podía imaginar” tras los devastadores efectos del 30 de octubre de 2024, aunque advirtió de que la reconstrucción no podrá darse por concluida hasta que el territorio esté mejor preparado frente a futuros episodios climáticos extremos.

“Si volvemos la mirada al 30 de octubre del 24, la imagen de ese día era tan devastadora, con tantos daños personales y materiales, con infraestructuras, vías, carreteras y calles arrasadas, pensábamos que íbamos a tardar mucho en volver a la normalidad”, recordó. Sin embargo, reconoció que “ni en los mejores escenarios” podía pensar que, año y medio después, la situación estaría como ahora. “A estas alturas de la película estamos bien. Se ha trabajado muchísimo, todos hemos dado lo que podíamos. Lo recordaremos como un trabajo colectivo muy grande”, afirmó.

A preguntas de Martí sobre la coordinación con el Estado, el conseller se mostró crítico con los retrasos iniciales. “Es incomprensible, no lo entiende ninguno. En algún momento se ridiculizó esa petición”, señaló en referencia a la reclamación de una mayor cooperación interadministrativa. A su juicio, con el tiempo se evidenció que esa coordinación era necesaria y que habría permitido optimizar mejor los recursos. “Más vale tarde que nunca. Ahora hemos de aprovechar que sea útil”, añadió.

En cuanto al estado de las infraestructuras, Martínez Mus explicó que las competencias propias de la Generalitat están “prácticamente acabadas”, a falta de la última parte de algunas pistas forestales. En colaboración con los ayuntamientos, aseguró, “queda muy poco” y prevé que en este trimestre concluyan la mayoría de actuaciones pendientes, salvo aquellas que comenzaron más tarde.

Con todo, insistió en que “lo más gordo ya está hecho”, pero matizó que la reconstrucción no puede limitarse a recuperar lo perdido. “No estará hecha hasta que estemos mejor de lo que estábamos, para estar preparados si pasa cualquier otra cosa”, subrayó. En este sentido, anunció una planificación a cuatro o cinco años para desarrollar planes de espacios inundables y corredores verdes que permitan absorber futuras avenidas de agua.

“Estamos avanzando a buen ritmo. Es importante que sea dinámico, que podamos avanzar en todos los sectores”, señaló. La Generalitat trabaja ya en un proyecto global de corredores de espacios inundables, con un horizonte de ejecución de cuatro o cinco años en su ámbito competencial. Además, recalcó que el esfuerzo no se limita a las zonas afectadas directamente, sino que se extiende a toda la Comunitat Valenciana, ante la previsión de que fenómenos de esta magnitud puedan repetirse incluso cada 15 años.

Sobre la financiación de estos planes, el conseller fue claro: “En estos momentos hay que ser prioritario, porque es fundamental. Los costes han sido tantos que lo fundamental es prevenir”. A su juicio, la inversión en prevención resulta más eficiente que afrontar de nuevo los daños de una catástrofe similar.

Martínez Mus apuntó también que la Comunitat tiene “capacidad de absorción” y citó como ejemplo el desvío del Turia, cuya solución hidráulica considera replicable en otras zonas. “Es replicar”, resumió.

Respecto a las áreas pobladas que podrían verse afectadas por futuras actuaciones, defendió el diálogo constante con los alcaldes para definir qué terrenos pueden ocuparse y en qué condiciones. “No hace falta forzar la máquina. Somos conscientes de preparar el territorio, y cada municipio tiene su idiosincrasia, para hacer compatible la resiliencia con el cambio climático”, indicó.

El conseller reivindicó su visión municipalista —“tengo ese defecto de verlo como un alcalde”— y destacó que muchas de las reuniones conjuntas entre municipios han surgido por iniciativa de los propios alcaldes. “Tienen esa visión de conjunto. Son ellos mismos los que han trasladado hacer reuniones conjuntas y trabajar conjuntamente sin chafarse la manguera”, explicó, en alusión a la necesidad de coordinación supramunicipal.

La movilidad fue otro de los ejes centrales del diálogo. Martínez Mus reconoció que “es una necesidad solucionar la movilidad” y admitió que el metro “no ha tenido la atención debida y ahora lo estamos pagando”. Según detalló, la Generalitat ha tenido que invertir 400.000 euros diarios durante cinco años para mejorar la red. “Un plan de inversiones en Metrovalencia como ahora no se ha conocido nunca”, afirmó.

Asimismo, defendió la optimización de la red de Cercanías y la ejecución de soterramientos pendientes. “Si toda inversión en Rodalies se ejecuta, si mejoramos la red de metro, autobuses y viaria con sentido común y visión metropolitana, seremos mucho más eficientes”, sostuvo. También instó a Renfe a apostar por más inversiones. El objetivo, recalcó, es dar respuesta a los 6,1 millones de movimientos diarios que se registran en el área metropolitana.

Ante la advertencia de Martí de que, si el transporte público no funciona, la ciudadanía vuelve al vehículo privado, el conseller admitió que las soluciones a corto plazo “son difíciles”, aunque destacó mejoras en la red de autobuses y en otras infraestructuras. “Los resultados se ven a largo plazo. Llevamos muchos años de retraso”, señaló.

Subrayó, además, que cada municipio requiere soluciones específicas. “La solución que le vale a Xirivella igual no le vale a Alaquàs o Aldaia”, apuntó, al tiempo que estimó que algunos corredores podrían estar ejecutados en tres o cuatro años.

En el ámbito legislativo, defendió que cualquier iniciativa que mejore la capacidad de respuesta ante emergencias “será difícil que alguien se oponga”. Recordó que la última crisis se afrontó con herramientas ordinarias, algo que “han sufrido los alcaldes”, y planteó que, en situaciones excepcionales, todas las competencias puedan concentrarse temporalmente en el ámbito municipal para agilizar la gestión.

Mirando al futuro, y preguntado por cómo imagina la Comunitat dentro de diez años, Martínez Mus reconoció que ese plazo le parece “una eternidad”, tras un año y medio que ha vivido “como una vida entera”. Se mostró “muy orgulloso de la gente y de esta tierra” y convencido de que, si se continúa trabajando con criterio y unidad, la Comunitat estará mejor preparada.

“Sería un fracaso colectivo que pasaran diez años y tuviésemos que lamentar que no hemos avanzado”, concluyó. “Vendrá otra crisis climática, pero diremos: menos mal que hicimos lo que hicimos en esa época”.

