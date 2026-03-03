Una pancarta frente al Ayuntamiento de Alicante: "Lladres, torneu els pisos"

La agrupación juvenil de Compromís, Joves PV, ha inaugurado este martes una nueva campaña a pie de calle, de nuevo con una pancarta, de nuevo sobre un tema sensible para el PP. Si durante meses estuvieron paseando por Madrid, València o Bruselas una lona que pedía la dimisión de Mazón (se movió tanto que hasta acabó bautizada como 'la peregrina'), ahora atacan por el nuevo flanco débil del Consell: "Lladres, torneu els pisos".

La campaña se refiere a la polémica por la adjudicación de viviendas de protección oficial a concejales, funcionarios y personas cercanas al PP de Alicante. Las revelaciones periodísticas han provocado una crisis al alcalde de Alicante, Luis Barcala, pero la petición de explicaciones se extienden a todo el PP.