Vaivén
Una pancarta frente al Ayuntamiento de Alicante: "Lladres, torneu els pisos"
La organización juvenil de Compromís estrena campaña tras meses paseando por España y Europa la pancarta que pedía la dimisión de Carlos Mazón
La agrupación juvenil de Compromís, Joves PV, ha inaugurado este martes una nueva campaña a pie de calle, de nuevo con una pancarta, de nuevo sobre un tema sensible para el PP. Si durante meses estuvieron paseando por Madrid, València o Bruselas una lona que pedía la dimisión de Mazón (se movió tanto que hasta acabó bautizada como 'la peregrina'), ahora atacan por el nuevo flanco débil del Consell: "Lladres, torneu els pisos".
La campaña se refiere a la polémica por la adjudicación de viviendas de protección oficial a concejales, funcionarios y personas cercanas al PP de Alicante. Las revelaciones periodísticas han provocado una crisis al alcalde de Alicante, Luis Barcala, pero la petición de explicaciones se extienden a todo el PP.
