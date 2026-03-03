El PP pide explicaciones a Bernabé por las "irregularidades" en la plaza de funcionario del subdelegado del Gobierno

La portavoz adjunta del Grupo Popular en las Corts, Laura Chulià, ha pedido explicaciones a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, tras abrir la Fiscalía una investigación por las irregularidades detectadas en el ascenso como funcionario del subdelegado del Gobierno en Valencia.

Chulià ha señalado que “el informe de Antifraude ya advertía claramente de las irregularidades y ahora es la propia Fiscalía quien ha abierto diligencias de investigación penal para esclarecer el proceso de nombramiento y ascenso meteórico como funcionario de José Rodríguez Jurado, actual número dos de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé”.

Fuentes de la Delegación del Gobierno trasladan que no tienen noticia de la Fiscalía, y que en el pasado la Agencia Antifraude ya abordó el tema sin consecuencias.

En el Ayuntamiento de Canet, donde tiene su plaza, según fuentes municipales la tranquilidad es absoluta al tiempo que insisten en el máximo respeto por todas las decisiones que adopte la Fiscalía. Estas mismas fuentes recuerdan una vez más que la legalidad del ascenso 'ad saltum' ha sido reconocida tanto por la proia AVAF en el expediente 1817465H (de 31/V/2024) como por el Tribunal Supremo Supremo, en su sentencia de 21 de junio de 2021.

La diputada popular ha señalado: “Sabemos que la mentira y el engaño está en el ADN socialista, pero Bernabé no puede seguir mirando hacia otro lado como si nada hubiera sucedido. Que la delegada del Gobierno se inventara un currículum “fake” no la exime de tomar cartas en el asunto. Estamos ante un evidente caso de enchufismo y fraude institucional ocurrido en el ascenso de Rodríguez como funcionario del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer, puesto de funcionario local como A1 que le permite acceder a Subdelegado”.

Para Laura Chulià, “Bernabé debe tomar cartas en el asunto y no esperar a que le explote un caso que huele muy mal. La transparencia, una vez más, brilla por su ausencia en el Gobierno de Sánchez, donde abunda el amiguismo, las trampas y el abuso de poder”.

Por último, la diputada popular ha señalado que “la apertura de diligencias evidencia que las irregularidades detectadas por la Agencia Valenciana de Antifraude son ciertas: su promoción como funcionario municipal fue contraria a derecho porque es ilegal ascender directamente del subgrupo C1 al A1 sin haber pasado por el A2, saltándose además todos los plazos”.