El PSPV apunta a Emergencias: denuncia el “obstruccionismo” a la jueza, la oposición y las Corts con material sensible del 29-O

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, se ha convertido en objetivo de la oposición. La crisis abierta en la conselleria, de la que han salido tanto el exdirector general, Raúl Quílez, como la secretaria autonómica de Emergencias, Irene Rodríguez, se ha vinculado a la declaración del primero como testigo ante la jueza de la dana. En ella, Quílez admitió que comunicó al conseller Valderrama la existencia de vídeos ocultos a la justicia durante once meses, hasta que se entregaron entre septiembre y octubre de 2025.

Aquellos vídeos han sido clave para conocer detalles de las decisiones que se tomaron en el Cecopi durante las horas decisivas de la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. La revelación, no obstante, pone el foco también en la dirección política de la conselleria, donde se han producido otros casos de lo que el PSPV califica abiertamente de “obstruccionismo”. A los partidos de la oposición, a las Corts y a la propia instrucción judicial.

Los asistentes al Cecopi

Uno de los primeros casos se produjo en torno a los asistentes a la reunión del Cecopi de la fatídica tarde del 29-O. En el plan de trabajo de la comisión de investigación de la dana en las Corts se reclamaba conocer los asistentes. La respuesta firmada por el propio conseller informaba de que “existe únicamente listados de los convocados”.

No era del todo cierto. A petición de la jueza, a principios de septiembre de 2025, la Subdirección General de Emergencias envía un extenso informe donde se incluyen todos los asistentes (no solo los convocados), incluidos los que lo hicieron telemáticamente y las horas de conexión. Ahí se pudo saber que la vicepresidenta Susana Camarero, responsable de las residencias, estuvo al tanto de la reunión aquella tarde.

La llamada entre Aemet y el 112

Por esas fechas, otro informe de la Conselleria de Emergencias sobre las comunicaciones del 29-O dejaba fuera la llamada entre dos técnicas de Aemet y del 112, al mediodía del día de la dana. Se trata de la célebre llamada que fue manipulada y filtrada en febrero pasado, y en la que se trasladaba una imagen despreocupada por parte de Aemet.

La llamada completa permitió comprobar que la agencia estatal avisaba de que “lo peor” llegaría por la tarde, y que en el 112 eran conscientes de su responsabilidad en la gestión de las crecidas de caudales. La jueza requirió la transcripción de aquella llamada que no se había incluido.

Otra información escamoteada se produjo en el ámbito parlamentario. Un testigo de la causa, jefe de Emergencias, acudió a declarar apoyándose en unos informes que habían preparado para dar respuesta a preguntas parlamentarias del PSPV. Esos informes no había visto la luz porque, en sus respuestas, el conseller se amparaba en la ley de Transparencia. La jueza pidió incorporarlos a la causa. Se trataba de información sobre las cámaras en el Centro de Coordinación de Emergencias.

La cuestión de las imágenes de vídeo de aquella jornada es probablemente la que más ha dado que hablar. Se trata de las secuencias captadas por una empresa privada contratada por Emergencias, que recogió momentos tanto de la mañana como por la tarde, en el propio Cecopi. Imágenes clave para entender algunas decisiones. Quílez reconoció ante la jueza que en abril ya tenía conciencia de que existían esos vídeos, después de que los socialistas reclamaran imágenes. Y se lo traslada al conseller.

En marzo, sin embargo, la propia conselleria había respondido a la jueza que “no consta soporte documental alguno” sobre la reunión del Cecopi. En septiembre, poco antes de que esos vídeos se filtraran, el conseller insistía a la oposición en que no había grabaciones.

"Ocultación desde el primer día"

“Lo que está pasando en la Conselleria de Emergencias es otra demostración más de que en el Partido Popular se mata al mensajero. Ahora sabemos que Valderrama estuvo escondiendo a la jueza de la dana las grabaciones del Cecopi durante al menos 6 meses porque lo ha delatado el cesado el director general Raúl Quílez”, critica la diputada del PSPV Alicia Andújar.

“Pero Valderrama ha estado ocultando información y documentación para encubrir a Mazón y al Consell del Ventorro desde el primer día que puso un pie en la conselleria. Por eso es una ofensa para la memoria de las víctimas que se mantenga en el cargo. Desde el PSPV, le exigimos al señor Pérez Llorca que cese al conseller”, concluye.