Raúl Mérida: «El entendimiento no es una opción; es una obligación»

El comisionado de la Generalitat Valenciana para la Recuperación, Raúl Mérida, defendió este lunes en la cuarta edición del Foro Municipalismo organizado por Levante-EMV un relato detallado de lo vivido desde el 29 de octubre de 2024 y una reflexión sobre los retos pendientes, insistiendo en que la dana «nos cambió la noción que teníamos del territorio, de las infraestructuras, de la seguridad y, en definitiva, del presente y del futuro».

Mérida recordó que, 16 meses después, es fundamental no perder la perspectiva de lo ocurrido. «A veces el tiempo hace que no recordemos lo que supuso aquel auténtico tsunami medioambiental», señaló, antes de reiterar las cifras que, a su juicio, permiten dimensionar la magnitud de la catástrofe: 562 kilómetros cuadrados afectados en más de 100 municipios de la provincia de Valencia, donde residen 800.000 personas. «600.000 personas se quedaron sin agua potable y 150.000 sin luz», apuntó.

El comisionado subrayó también el colapso de las comunicaciones, con 220.000 líneas de telefonía móvil y 300.000 líneas directas dañadas, y el impacto masivo sobre la movilidad: 140.000 vehículos inutilizados. En algunos municipios, relató, «solo se salvaron los que habían dormido fuera». A ello se sumaron 830 kilómetros de carreteras y 550 kilómetros de vías ferroviarias afectadas, 123 estaciones depuradoras dañadas, dos presas, colegios, centros de salud, viviendas, empresas y trabajadores en ERTE. «El panorama era absolutamente desolador», reiteró.

En un tono más personal, explicó que las primeras visitas a municipios arrasados dejaron imágenes imborrables. Describió la escena en Paiporta, donde vecinos acogían a damnificados mientras las autoridades trataban de reorganizar servicios básicos «totalmente inservibles». «Nos enfrentábamos a un desafío sin precedentes», afirmó.

Ante esa situación, defendió que la Generalitat, junto al Gobierno central y los ayuntamientos, desplegó «el mayor dispositivo humano y económico de su historia». Recordó que se han movilizado más de 3.100 millones de euros, de los que 1.800 millones corresponden a ayudas directas, más de la mitad ya abonadas. En el ámbito autonómico, detalló la recuperación de 18 carreteras con una inversión de 77 millones, la reposición del servicio de Metrovalencia con 140 millones y la reactivación de los 57 centros de salud.

Mérida puso especial énfasis en la gestión de residuos, con más de un millón de toneladas retiradas en una primera fase y otras 200.000 posteriormente. «No hubo ni un solo problema de salud pública», destacó, aludiendo también a la retirada urgente de alimentos en grandes superficies que habían quedado sin suministro eléctrico. Añadió la actuación sobre 2.755 kilómetros de pistas forestales, esenciales tanto para la movilidad como para la prevención de incendios.

El comisionado defendió el Plan Endavant, con 343 medidas para reforzar la resiliencia de la Comunitat, que estarán en marcha en lo que compete a la Generalitat este mes de junio. Entre los ejemplos citados, mencionó la reprogramación de ascensores para que, tras un corte eléctrico, desciendan automáticamente al foso. El día de la dana quedaron inutilizados 10.000; actualmente restan en torno a 400 por reparar. «Uno solo que impida a una persona con movilidad reducida bajar a la calle es una cifra infinita», afirmó.

No obstante, evitó cualquier triunfalismo. Reconoció que quedan colegios por reconstruir desde cero y obras estructurales complejas, como la renovación integral de alcantarillados. Tras reunirse con 103 municipios en Valencia y 71 en Castellón, señaló que la percepción de la recuperación es determinante y que los alcaldes reclaman mayor agilidad. «No podemos levantar un municipio entero de la noche a la mañana, porque son localidades habitadas», subrayó.

237 pérdidas irreparables

Más allá de las infraestructuras, Mérida centró una parte sustancial de su discurso en las 237 víctimas mortales. «Es lo más valioso que se llevó el agua», dijo, asegurando que permanecen «en la mente y el corazón» de la Generalitat. Recordó la puesta en marcha inmediata de un decreto de ayudas y reiteró el «máximo respeto, empatía y solidaridad» hacia las familias.

También alertó del impacto emocional persistente. Muchos vecinos, explicó, reviven el trauma cada vez que reciben alertas meteorológicas en el móvil. «No lo reciben igual que nosotros», afirmó. Para atender esa realidad, se han creado 159 nuevas plazas de psicólogos y psiquiatras y se han reforzado equipos en atención primaria, además de firmar convenios con el Colegio de Psicología.

En el plano normativo, abogó por impulsar una ley específica que permita acelerar proyectos y licitaciones en situaciones de emergencia. «Si hay una normativa que no funciona, tenemos que cambiarla desde el consenso», sostuvo. Insistió en que la coordinación entre administraciones es irrenunciable: «El entendimiento no es una opción, es una obligación», porque de lo contrario el ciudadano se siente desprotegido.

Destacó la Comisión Mixta Intergubernamental como foro de coordinación con los ayuntamientos y defendió el desarrollo de parques inundables como complemento —no sustituto— de las obras de encauzamiento. Estos espacios, explicó, persiguen un doble objetivo: protección frente a avenidas y recuperación de calidad de vida, tranquilidad y confianza mediante soluciones basadas en la naturaleza y la renaturalización del entorno. «Nos hemos enfrentado a una catástrofe sin precedentes, pero tenemos la obligación de decir a los ciudadanos que estamos trabajando con, por y para ellos. Si lo conseguimos, habremos salido más fuertes y el futuro de la Comunitat Valenciana será mejor».