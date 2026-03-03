Stefania, una castellonense viviendo 17 años en Dubái: "Este conflicto se ve distinto a todos los anteriores"

Stefania Brunori Breva, empresaria afincada desde hace 17 años en Emiratos, no está viviendo en primera persona el conflicto desatado desde este fin de semana en la región “por los pelos”. Estuvo la pasada semana en Dubái, pero al “vivir entre dos mundos” pudo regresar antes del cierre del espacio aéreo a su Castelló natal, donde pasará las fiestas de la Magdalena para regresar a su país de adopción “lo antes posible”.

La castellonense afirma que la población de Dubái, con la que está en permanente contacto, está haciendo “vida medio normal. Los supermercados están abastecidos, pero los colegios han cerrado un par de días, los avisos en los teléfonos son continuos y hay un runrún que denota que la situación actual es diferente a todo lo que se ha vivido hasta ahora”. Pese a los evidentes problemas que trae consigo la difícil situación actual, Stefania añade que el país de Emiratos “sabe gestionar muy bien las crisis y saldrá reforzado de esto”.

Su balcón en Dubái, desvela, está orientado hacia el Golfo, pero insiste en que, según su experiencia reciente, el riesgo percibido no se traduce en pánico. “El sistema de defensa aérea es brutal. Han lanzado más de 150 misiles y más de 500 drones y se han interceptado entre 95 y 98%”, asegura, al tiempo que matiza que “ataques directos a la población no hay, pero sí restos de los que se interceptan que han provocado tres fallecimientos”.

Pese a ello, Stefania sí desvela algunas de las instrucciones que están recibiendo sus vecinos: “Se nos pide que nos alejemos de las ventanas, que a poder ser no caminemos por la calle, teletrabajemos y no compartamos imágenes que puedan provocar miedos infundados en redes sociales”. Es por ello que incide en “la tranquilidad de la población porque el Gobierno lo tiene todo muy controlado”.

La castellonense, que tanto en Dubái como en Castelló es "especialista en marketing, estratega de marca personal, emprendedora de bienestar y coach de liderazgo con más de 20 años de experiencia", tiene ganas de regresar a Oriente Medio pese al conflicto: “La situación geopolítica actual es tensa porque hay muchos intereses, pero Emiratos es capaz de reinventarse ante los problemas y estoy viendo mucha unión en la población”.