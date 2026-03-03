El TSJCV avala los recursos de la Conselleria de Sanidad para la huelga de médicos considerados "abusivos" por CESM

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha avalado los servicios mínimos impuestos por la Conselleria de Sanidad para la huelga indefinida de médicos y, por tanto, deniega el recurso interpuesto por CESM, el sindicato convocante, que había pedido una suspensión cautelar de los mínimos al considerarlos "excesivos, desproporcionados y vulneradores del derecho fundamental de la huelga". Sin embargo, el tribunal no considera vulnerado este derecho laboral.

De este modo, los recursos mínimos del 75 % en la media de todos los servicios se repetirán en las próximas semanas de huelga convocadas hasta el mes de junio, a razón de una por mes, aunque en algunos servicios llegan al 100 %. Así ocurre en diálisis, radioterapia, programa de trasplantes, UCI y Unidades de Reanimación, en hospitales de día, quirófanos programados con prioridad 1 y 2, así como en oncología. También en los Puntos de Asistencia Sanitaria (PAS) y Puntos de Atención Continuada (PAC) de Atención Primaria y en el CICU-SAMU.

"No se reconoce la necesidad urgente de garantizar la participación efectiva del colectivo médico -, defienden en sus redes sociales-. La huelga sigue siendo legal, legítima y plenamente vigente; la movilización continúa".

Efecto de los servicios mínimos

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, defendió tener que equilibrar la asistencia a los pacientes con el derecho a la huelga. Sin embargo, después de un paro de cuatro días en diciembre que acabó con 60.000 citas pospuestas, la Generalitat elevó los servicios mínimos -tal vez- para reducir el impacto de la misma. En parte, se consiguió en febrero porque el seguimiento de la huelga cayó hasta el 10 % -dos meses antes fue del 15 %-, lo que redujo las citas aplazadas a 56.000 aproximadamente, 4.000 menos con un día más de paro. "El seguimiento ha sido altísimo, independientemente de las cifras publicadas por parte de las administraciones -, explicaba el secretario general de CESM, Víctor Pedrera-, porque los servicios mínimos abusivos en algunos casos superan el 80 %".

Siguiente paro, en fallas

Los paros médicos volverán en marzo, en plena semana fallera en València y en muchos de los municipios de la provincia. Esta circunstancia podría afectar tanto con un menor seguimiento porque el 19, día de San José, es festivo y el personal puede estar de vacaciones; como por una percepción menor por parte de los pacientes. En días festivos, la asistencia urgente a los centros sanitarios suele descender notablemente.

Otra de las incógnitas abiertas para los siguientes paros es si el colectivo médico, que no suele ser excesivamente reivindicativo, mantiene su pulso al Ministerio y las cuatro semanas restantes tienen el mismo apoyo. Pedrera calificó el seguimiento hasta ahora "de masivo, lo que pone de manifiesto el verdadero malestar del colectivo frente a la negativa del ministerio de negociar directamente con los médicos sus condiciones laborales".

Las siguientes 19 jornadas de huelga indefinida para los médicos son:

