La UV decidirá su Rectorado en segunda vuelta entre Gandía y Solanes

Las elecciones al Rectorado de la Universitat de València se decidirán en una segunda vuelta este 12 de marzo entre los dos candidatos, de entre los cuatro que se han presentado, que han obtenido más votos este martes. Se trata, con del catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, Juan Luis Gandía, que fue vicerrector de Economía e Infraestructuras en el primer año del equipo de la rectora Mavi Mestre, y de la hasta ahora vicerrectora de Internacionalización, y de Formación Permanente, Transformación Docente y Empleo, Ángeles Solanes.

Gandía, favorito sorpresa en esta primera ronda, ha quedado en primera posición, mientras que Solanes ha quedado segunda. Quedan fuera de la segunda ronda, por tanto, el exvicerrector de Internacionalización y Multilingüismo, Carles Padilla, y el catedrático de Trabajo Social y Servicios Sociales, Francisco Ródenas, que han quedado en tercer y cuarto lugar respectivamente.

Las urnas se han abierto este martes por la mañana a las 10 en todos los centros de votación y han cerrado a las seis de la tarde. Ha sido, pues, un día largo aunque la participación en este tipo de procesos no suele ser máxima. Aun así, ha crecido en gran medida respecto a las elecciones anteriores, de 2022, en las que había una única candidata, Mavi Mestre, que se presentaba a su reelección. En aquel momento solo votaron un 6% de las personas llamadas a hacerlo. Este martes, podían votar casi 60.000 votantes potenciales, 49.000 de ellos estudiantes.

El voto ponderado

El proceso electoral se rige por un sistema de sufragio universal ponderado. Así se garantiza la participación de todos los sectores de la comunidad universitaria mediante cinco colegios electorales agrupados por colectivos. Eso sí, el mayor peso lo tiene el Colegio A, correspondiente al profesorado doctor con vinculación permanente (PDI), que reúne a 2.359 personas y concentra el 51% del voto ponderado.

El colegio B, del PDI no doctor o sin vinculación permanente, suma 2.693 electores y el 12,67% del peso; el Colegio C, integrado por más de 49.000 estudiantes, aporta el 25% del total; el Colegio D, del Personal Técnico, de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS), cuenta con 2.960 personas y el 10% del voto; y el Colegio E, del Personal Investigador en Formación (PIF), incluye a 661 electores y el 1,33% restante.

Tensión en el cierre de campaña

Entre las dos candidaturas ganadoras había ido escalando la tensión en los últimos dias de la campaña. Este lunes, las últimas horas de la campaña electoral al Rectorado de la Universitat de València se convirtieron en un canal de acusaciones cruzadas de ruptura de la neutralidad.

Noticias relacionadas

La Comisión Electoral, que vela por las garantías en el proceso de elecciones, recibió en pocas horas dos quejas formales: una interpuesta por la candidatura de Juan Luis Gandia que acusa a la presidenta del Consell Social de romper la neutralidad por apoyar a Ángeles Solanes, y otra interpuesta por el equipo de la propia Solanes que reprocha a un miembro de la misma Comisión Electoral de hacer campaña por Gandia.