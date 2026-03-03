La UV vota hoy la sucesión de Mavi Mestre en el Rectorado con cuatro candidaturas y la posibilidad de una segunda vuelta

Cuatro candidaturas, la posibilidad de una segunda vuelta y más de 50.000 personas llamadas a las urnas. La Universitat de València celebrará este martes sus elecciones al Rectorado en un proceso que abre una nueva etapa en la institución académica después de los seis años de Mavi Mestre al frente del Rectorado. Si ningún aspirante logra la mayoría necesaria en primera vuelta, es decir, más de la mitad de los votos, la comunidad universitaria volverá a las urnas el 12 de marzo.

Cuatro candidaturas y 50.000 votantes

La carrera electoral contará, en principio, con cuatro aspirantes. Concurren el vicerrector de Internacionalización, Carles Padilla; la vicerrectora de Formación Permanente, Transformación Docente y Empleo, Ángeles Solanes; el vicerrector de Economía, Infraestructuras y Tecnologías de la Información, Juan Luis Gandía, y el doctor y profesor titular del Departamento de Trabajo Social, Francisco Ródenas.

A las urnas están convocadas 57.919 personas pertenecientes a los distintos sectores de la comunidad universitaria. El censo incluye al profesorado doctor con vinculación permanente, al resto del Personal Docente e Investigador (PDI), al Personal de Administración y Servicios (PAS) y al estudiantado. La participación de todos ellos determinará quién asume el liderazgo de una institución, la Universitat de València, con 525 años de trayectoria y cerca de 60.000 integrantes entre alumnado y personal.

Fin de la etapa de Mavi Mestre

Estos comicios suponen el cierre del mandato de Mavi Mestre, que agota las dos legislaturas de cuatro años permitidas por la normativa anterior. Mestre hizo historia al convertirse en la primera mujer rectora en los más de 500 años de la universidad y fue reelegida en 2022 como única candidata, en un proceso marcado por una baja participación.

La entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) impide la reelección y establece un único mandato de seis años, lo que garantiza ahora una renovación obligatoria al frente de la institución.

El sistema de votación

Aunque votan todos los sectores, el peso del sufragio no es idéntico: el profesorado doctor con vinculación permanente concentra el mayor porcentaje de ponderación, seguido del resto del PDI, el PAS y el estudiantado. Se organiza en cinco “colegios electorales” agrupados por colectivos. El profesorado doctor con vinculación permanente (PDI) reúne a 2.359 personas y concentra el 51% del voto ponderado, mientras que el PDI no doctor o sin vinculación permanente suma 2.693 electores y el 12,67% del peso. Por su parte, más de 49.000 estudiantes tienen un peso con su voto del 25% del total; el Personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios (PTGAS) cuenta con 2.960 personas y el 10% del voto; y el Personal Investigador en Formación (PIF) incluye a 661 electores y el 1,33% restante.

Un cuarto de siglo y una docena de candidatos

Las primeras elecciones del siglo XXI se celebraron en 2002 y a ellas concurrieron solo dos candidaturas: la de Francisco Tomás, que fue la vencedora, y la de Josep Lluis Barona, que perdió. Eran los tiempos de la integración europea, y a este eje hacían referencia los programas de los dos candidatos, que pueden consultarse aún en la web de la UV. Barona obtuvo 19.000 votos y Tomás más de 31.000. A los cuatro años, la situación fue bastante más sencilla: solo concurrió a su reelección el entonces rector, Francisco Tomás, catedrático de Físico-Química. Es autor de más de ciento cuarenta artículos publicados, ha dirigido casi una veintena de tesis doctorales. Tomás ocupó los cargos de vicedecano y decano en su Facultad, así como de vicerrector de investigación y, finalmente, rector de 2002 a 2010. De hecho, fue el primer rector elegido por el sistema de voto ponderado.

Vicent Soler, Esteban Morcillo, María Antonia García Benau y Antoni Furió fueron los cuatro nombres de los cuatro candidatos que, como en las actuales elecciones, concurrieron a las elecciones rectorales de 2010. La limitación de mandatos hizo que ninguno de ellos fuera el del anterior rector, que ya llevaba dos legislaturas. Para culminar el proceso de elección fue necesaria una segunda vuelta, porque ninguna de las candidaturas llegó a más de la mitad de los votos. Tras el escrutinio del 100% de las mesas en primera vuelta, Morcillo había logrado el 36,47 % de los votos, seguido por García (23,49 %), Antoni Furió (21,61 %) y Vicent Soler (18,43 %). Por tanto, fueron los dos primeros quienes pasaron a la segunda fase, y fue Morcillo el vencedor, una semana después.

De Morcillo a Mestre

Aunque tuvo quien le disputara el Rectorado, Esteban Morcillo consiguió, en 2014, revalidar su cargo. Lo hizo con el 59,5 % de los votos, mientras que su rival, Vicent J. Martínez, catedrático de Astronomía y Astrofísica en la UV, obtuvo el 40,5 %. Tras esas elecciones, Morcillo integró a Mestre, que sería su sucesora, en su equipo, como vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado y, como curiosidad, también a Juan Luis Gandía, hoy candidato, como vicerrector de Economía e Infraestructuras.

Tres candidaturas se presentaron a las elecciones al Rectorado de la Universitat de València de 2018. Fueron las de la catedrática de Psicología Básica María Vicenta Mestre, la catedrática de Economía Financiera y Contabilidad María Antonia García Benau, y el catedrático de Astronomía y Astrofísica Vicent Martínez. Por primera vez en la historia, hubo dos candidaturas que están encabezadas por mujeres.