Zulima Pérez insta a aprovechar la reconstrucción para «repensar las ciudades»

La comisionada del Gobierno de España para la reconstrucción, Zulima Pérez, situó este lunes a los ayuntamientos en el centro del proceso de recuperación tras la dana del 29 de octubre de 2024 y defendió una reconstrucción «con financiación garantizada, transparencia, participación y basada en la ciencia», durante su intervención en la cuarta edición del Foro Municipalismo organizado por Levante-EMV.

Pérez abrió su discurso reivindicando el papel del municipalismo. «Los municipios son el actor fundamental de la reconstrucción», afirmó, subrayando que alcaldes y alcaldesas han sufrido «en primera persona» el impacto de la catástrofe y son quienes atienden «24 horas al día» a sus vecinos. En este sentido, aseguró que desde el primer momento el Gobierno de España ha querido acompañarlos y reforzar su capacidad de respuesta .

La comisionada reconoció que la magnitud de lo ocurrido superaba las posibilidades de actuación de muchos consistorios y recordó que el Ejecutivo ha asumido la financiación de infraestructuras municipales afectadas. Hasta la fecha, señaló, se han movilizado más de 9.000 millones de euros en inversiones, ayudas y actuaciones directas, y reiteró que el Gobierno seguirá aportando «todo el dinero que sea necesario» para culminar la reconstrucción .

No obstante, insistió en que el proceso no es solo una cuestión económica. «Cuando llegó la dana no solo destruyó ciudades, sino que en muchos casos destruyó los propios ayuntamientos», apuntó, aludiendo a municipios que quedaron sin servicios básicos. En esa línea, explicó que se han financiado al 100 % infraestructuras como las redes de saneamiento y que se han introducido cambios normativos para facilitar la contratación de personal y ampliar los conceptos financiables, atendiendo a las demandas trasladadas por los consistorios .

Para Pérez, la reconstrucción debe servir para «repensar las ciudades» y no limitarse a reponer lo dañado. Apostó por un enfoque metropolitano y por construir entornos «más resilientes», recordando que el agua y los fenómenos naturales no entienden de fronteras administrativas. En este sentido, defendió que las agendas urbanas y los planes de actuación incorporen esa visión amplia y coordinada .

Otro de los ejes de su intervención fue la transparencia. La comisionada recalcó que la gestión de la reconstrucción implica dinero público y, por tanto, exige «fidelidad en los procesos de contratación» y control de las actuaciones. Destacó que el Gobierno publica en la web de La Moncloa toda la información sobre las medidas adoptadas y ha puesto en marcha una aplicación que permite consultar la inversión territorializada en cada municipio .

La participación ciudadana es, a su juicio, la segunda pata del proceso. Pérez detalló que se han mantenido reuniones periódicas con asociaciones de víctimas, colectivos vecinales y alcaldes, además de asambleas abiertas en distintos municipios, para explicar las actuaciones en marcha y recoger propuestas. «Es un proceso de enseñanza mutua», afirmó, aludiendo al aprendizaje compartido entre administraciones y ciudadanía .

La tercera gran premisa es la ciencia. Pérez defendió que las decisiones públicas deben sustentarse en criterios científicos, especialmente ante fenómenos extremos vinculados al cambio climático. Alertó de que cuestionar la evidencia científica puede poner en riesgo la seguridad de los territorios y recordó que el Gobierno constituyó un comité de expertos con representación académica, colegios profesionales y sociedad civil, que ha trabajado de forma continuada durante el último año y medio .

En el plano de las actuaciones concretas, destacó las intervenciones de emergencia en cauces, con 287 millones de euros y alrededor de 570 actuaciones ya ejecutadas para mejorar la protección frente a futuros episodios. Aun así, admitió que no son suficientes y avanzó el desarrollo de un plan de recuperación y mejora de la resiliencia, ampliamente participado por administraciones y expertos .

Según explicó, este plan se articula en tres grandes objetivos: reducir la exposición del territorio a las inundaciones —con modificaciones normativas sobre usos en zonas inundables—; disminuir la vulnerabilidad, mediante un programa de adaptación de viviendas dotado con 60 millones de euros; y rebajar la peligrosidad, con actuaciones hidráulicas y soluciones basadas en la naturaleza financiadas con más de 150 millones de euros .

Pérez subrayó que la reconstrucción será un proceso largo. «No será de dos días ni de dos semanas», advirtió, y puso como ejemplo a municipios que deberán rehacer buena parte de sus infraestructuras, como las redes de saneamiento. En ese camino, aseguró, el Comisionado seguirá actuando como interlocutor ante los ministerios y acompañando a los ayuntamientos «hasta el último día» .

La comisionada cerró su intervención poniendo en valor el trabajo diario de alcaldes y alcaldesas y confiando en que, con el esfuerzo conjunto, las ciudades afectadas serán en el futuro «mucho más resilientes» frente a nuevas emergencias y al impacto del cambio climático .