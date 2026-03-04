El tiempo
Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias con barro en la Comunitat Valenciana
Las tres provincias se verán afectadas por el mal tiempo
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo para este jueves en la Comunitat Valenciana por precipitaciones con acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 l/m2 en 12 horas en la práctica totalidad de la autonomía. El aviso únicamente excluye el sur de la provincia de Alicante.
En concreto, la alerta estará activa para el litoral norte de Alicante e interior y litoral norte y sur de Valencia de las 4 horas del jueves 5 de marzo, hasta las 21 horas del mismo día. En la provincia de Castellón se activará en la franja entre las 7 de la mañana del juves hasta la medianoche el nivel amarillo. Aemet avisa de que los chubascos podrían ir acompañados de tormenta y barro.
Este jueves, los cielos estarán cubiertos en toda la autonomía, y las temperaturas máximas irán en descenso.
