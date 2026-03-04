Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias con barro en la Comunitat Valenciana

Las lluvias vuelven a Valencia: la Aemet pone fecha al regreso de las precipitaciones. / Biel Aliño/Efe

València

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado un aviso amarillo para este jueves en la Comunitat Valenciana por precipitaciones con acumulados de 20 litros por metro cuadrado en una hora y 60 l/m2 en 12 horas en la práctica totalidad de la autonomía. El aviso únicamente excluye el sur de la provincia de Alicante.

En concreto, la alerta estará activa para el litoral norte de Alicante e interior y litoral norte y sur de Valencia de las 4 horas del jueves 5 de marzo, hasta las 21 horas del mismo día. En la provincia de Castellón se activará en la franja entre las 7 de la mañana del juves hasta la medianoche el nivel amarillo. Aemet avisa de que los chubascos podrían ir acompañados de tormenta y barro.

Este jueves, los cielos estarán cubiertos en toda la autonomía, y las temperaturas máximas irán en descenso.

TEMAS

Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias con barro en la Comunitat Valenciana

La implantación de la jornada continua sigue al alza para el próximo curso

Vox cierra la puerta a derogar el decreto de Mazón sobre vivienda protegida en la Comunitat Valenciana

Levante-EMV pone en valor el papel de la mujer en el ámbito profesional por el 8M

El juzgado recibe toda la documentación que pidió sobre el caso de las viviendas protegidas de Les Naus

Educación ampliará el tiempo lectivo para la asignatura de Religión en Primaria
