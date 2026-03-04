Una asociación de víctimas de la dana critica la designación para la comisión mixta del concejal de València que cuestionó las agrupaciones vecinales

La asociación 'Víctimes de la dana 29 d’Octubre de 2024' ha cargado este miércoles contra la designación de Marí Olano como representante del Ayuntamiento de València en la comisión mixta recientemente activada tras un pacto entre el Gobierno, el Consell y los municipios afectados. Este colectivo considera una "burla" el nombramiento de este concejal por parte de María José Catalá, después de que la pasada semana cuestionara la legitimidad de las asociaciones vecinales.

La agrupación que preside Mariló Gradolí muestra su "preocupación" ante el rumbo que está tomando este organismo diseñado para impulsar la reconstrucción, el cual pese a todo considera "necesario". Sin embargo, añade que "la coordinación y la comunicación interadministrativa no son un eslogan" sino "una necesidad vital", por lo que "deben ir acompañadas de responsabilidad, coherencia, voluntad real de cooperación, transparencia, criterios objetivos en las decisiones y rendición de cuentas".

En este contexto, ven "una burla a la reconstrucción y a la entidad metropolitana de l’Horta Sud el nombramiento del concejal José Marí Olano como representante de la ciudad de València en esta comisión". Según defiende la asociación, "no se puede situar como interlocutor en una comisión de reconstrucción a alguien que ha cuestionado públicamente la legitimidad de las asociaciones vecinales y su representatividad y que, como ha demostrado en sus propias palabras, no cree en la participación ni en el diálogo".

"Catalá premia la soberbia"

"Apoyamos explícitamente a los Comités d’Emergència i Reconstrucció (CLER) en su exigencia de revocación del nombramiento y compartimos plenamente su advertencia de que la reconstrucción no puede hacerse de espaldas a quienes sacaron el barro de las calles de barrios y pedanías como La Torre, Castellar-l’Oliveral, Faitanar o Forn d’Alcedo. Al nombrar a Olano, la alcaldesa Catalá premia la soberbia y castiga la participación ciudadana", añade el comunicado.

El concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, José Marí Olano, y la alcaldesa de València, María José Catalá, en imagen de archivo. / PP / Europa Press

El colectivo exige un proceso "participado, participativo y transparente" y rechaza "escenificaciones ni fotografías para hacer política partidista". "No queremos que se torpedee el funcionamiento de esta comisión con nombramientos que representen el negacionismo climático o el desprecio a la participación ciudadana en un proceso tan importante como la reconstrucción y los planes de adaptación al territorio", indican.

Además, reclaman ir más allá del "hormigón". "La reconstrucción es prevención, planificación y adaptación al cambio climático con criterios técnicos y científicos. Es respeto al patrimonio natural y al territorio que habitamos. Es escuchar a bomberos, técnicos de emergencias, universidades, agricultores y vecindario. Y es transparencia y claridad, con convocatorias con criterios objetivos de pública concurrencia, evaluadas por técnicos independientes (para evitar adjudicaciones a dedo), y sistemas abiertos de rendición de cuentas".

Reconstruir con "participación y diálogo"

Pese a la insistencia del Consell por la puesta en marcha de este organismo interadministrativo, la asociación "no olvida" que "fue la Generalitat la primera que no quiso coordinarse ni facilitar la ayuda de otras comunidades autónomas, tal como acreditan los correos oficiales enviados desde la propia administración autonómica. La falta de coordinación fue una realidad con consecuencias irreparables".

"Estamos hablando de seguridad y del buen hacer que encontramos en todos los informes serios y en los trabajos avalados por personas expertas reconocidas. También en las reflexiones aportadas por estudiosos del territorio, que coinciden en una idea fundamental: tras un desastre de esta magnitud, para que la reconstrucción y la adaptación sean eficaces, deben contar necesariamente con una ciudadanía organizada y activa. La participación no es un obstáculo, es una garantía de calidad democrática y de eficacia en las políticas públicas".

Noticias relacionadas

En base a eso, insisten en la "preocupación" que les genera los primeros planes anunciados. "Necesitamos información, transparencia y rendición de cuentas. Y responsables políticos que crean realmente en la democracia, la participación y el diálogo con la ciudadanía. Solo así podremos empezar a recuperar la confianza institucional y garantizar que lo que ocurrió no vuelva a repetirse", zanja el texto.