La AVL renueva sus miembros y la presidencia en pleno conflicto institucional

Y después de la tilde y el topónimo de València, llega la renovación de cargos. La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) continúa con su agitado 2026, año del 25 aniversario de la institución y en el que, además del conflicto abierto con PP y Vox en la Generalitat, las Corts o la Diputación de València, ha de afrontar un trámite decisivo: la renovación de parte de sus académicos. Este viernes comienza formalmente el proceso con la aceptación de las candidaturas para las siete plazas que deben sustituirse este año. La fecha de los nombramientos será el 15 junio.

En 2001, la AVL arrancó con 21 académicos y un horizonte de renovación, por tercios, a los 15 años, a los 20 y a los 25 años. La primera elección fue política: PP y PSPV acordaron una serie de nombres procedentes de la universidad, de otros de ámbitos de la sociedad, como la Real Academia de Cultura Valenciana, contraria a la unidad de la lengua, y un grupo de perfiles de consenso. Aquel proceso estuvo pilotado por Eduardo Zaplana y Alejandro Font de Mora, y los socialistas Joan Ignasi Pla y Ximo Puig, entonces síndic en las Corts.

Salen los últimos 7 fundadores

Desde entonces, las nuevas entradas se han escogido por cooptación, es decir, con los miembros de la entidad escogiendo a los nuevos integrantes para las plazas vacantes. Este 2026 saldrán los últimos miembros de aquel momento fundacional, que están desde el principio o casi desde el principio. Serán en concreto seis hombres y una mujer, precisamente la presidenta, Verònica Cantó. También abandonan la institución Artur Ahuir, Josep Palomero, el expresidente Ramon Ferrer, Jordi Colomina, Alfons Vila y Àngel Calpe.

Este último no está desde el principio, sino que entró en 2003, cuando se produjo un primer relevo tras la dimisión o muerte de tres miembros. En el caso de Calpe, ocupó la plaza del poeta y exdecano de la RACV Xavier Casp.

Cuatro de estos siete miembros que dejan su sillón de académico (Ahuir, Ferrer, Vila, Calpe) procedían inicialmente de la RACV, contrarios a la unidad de la lengua cuando se gestó la AVL.

Para cumplir con la normativa de igualdad y alcanzar la paridad entre sexos 25 años después, estas siete vacantes se cubrirán con cinco hombres y dos mujeres. Según las fuentes consultadas, es posible que haya más candidatos que plazas. Se prevé que podrían valorarse siete hombres para cinco plazas, además de tres mujeres para las dos vacantes.

Otro cuestión será el perfil de quienes ocupen este último tercio pendiente de renovar. Miembros de la Acadèmia señalan que las incorporaciones de los últimos años han tenido un perfil muy universitario, con posiciones más ortodoxas respecto al modelo de lengua. “Eso tiene repercusión respecto a cómo se concibe la lengua y la relación con otros actores de la sociedad”, apuntan.

La AVL ya ha publicado sus grandes obras científicas, como el Diccionari Ortogràfic, la Gramàtica Normativa y el Diccionari Normatiu Valencià, pero siempre se requieren perfiles especializados en Filología para las funciones básicas de una entidad normativa. En junio se renovará tanto la junta de gobierno como las secciones y comisiones.

De nuevo, choque institucional

Mientras este proceso se pone en marcha, la AVL ha vuelto a convertirse en escenario, o pretexto, de una batalla política. Periódicamente, existe un choque entre las instituciones presididas por el PP y la institución normativa que revive viejos debates en torno a la unidad de la lengua, su nombre o el modelo de valenciano que se propone.

El dictamen emitido este pasado viernes respecto al topónimo de València [el ayuntamiento quería cambiarlo a una forma bilingüe Valencia/Valéncia] ha vuelto a señalar a la institución. Se le afea la distancia con el hablante, al oponerse a utilizar la grafía con el acento cerrado. Desde ámbitos conservadores se reclama a la institución un "valenciano más cercano a la calle". La Acadèmia, sin embargo, no se ha movido de la posición sobre este topónimo desde sus inicios.

Las relaciones con la Generalitat pasan también un momento complicado. El Consell del PP presidido por Carlos Mazón aplicó un fuerte recorte presupuestario, alineado con las pretensiones de Vox de "estrangular" económicamente a la institución. El Consell presentó incluso una propuesta para cambiar la ley de creación y el nombre de la AVL.

Noticias relacionadas

El cambio en el Palau parece haber rebajado la tensión (Pérez Llorca manifiesta que "cree" en la AVL), aunque de no ser por el sostén económico de la Diputación de Valencia (en concreto de las áreas de Ens Uneix) o el Ministerio de Ciencia este año no se hubieran podido celebrar actividades ya tradicionales como el homenaje a l’Escriptor de l’Any. En este contexto deberá escoger a los nuevos miembros y, además, designar nuevo presidente o presidenta de la institución.