Las Corts debate los privilegios de los expresidents con los focos sobre Mazón

No se sabe si hará acto de presencia pero, acuda o no, Carlos Mazón será el hombre más buscado en el pleno que arranca este miércoles en las Corts. Será el segundo del año y el primero desde que la jueza de la dana elevase al TSJCV su exposición razonada para imputar al expresident por su "negligente" gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas, lo que devolverá los focos hacia el dirigente popular (y por extensión hacia el nuevo president, Juanfran Pérez Llorca) justo cuando parecía que el 29-O empezaba a ceder paso a otras batallas en la política valenciana.

El orden del día también da protagonismo al exjefe del Consell por otra vía, pues sus señorías deberán discutir la propuesta de Compromís para retirar privilegios a los expresidents, algunos de los cuales ya está disfrutando Mazón, y que salvo sorpresa mayúscula será tumbada con los votos de PP y Vox. Más allá del signo de la votación, el debate permitirá a la izquierda seguir atacando a Llorca por esos lazos con su antecesor que no termina de romper.

La gran duda, con todo, es si Mazón asistirá a su escaño, ahora situado en última fila del hemiciclo y colindando con Vox, después de haber reducido al máximo su exposición pública en los últimos meses. Un escaño que Llorca sólo se plantea pedirle si el TSJCV acepta la petición de la magistrada y que es precisamente el que le permite seguir aforado y por tanto fuera del radio de acción de Nuria Ruiz Tobarra. También le brinda un salario que ronda los 62.000 euros anuales, gracias a ese acta que conserva y a la portavocía que le otorgó el PPCV en una comisión, lo que le da un plus en sus retribuciones.

Sin exposición pública

Pero pese a esos privilegios que le otorga el seguir como diputado, Mazón apenas ha ocupado su nuevo puesto de trabajo desde que dejó de ser president. Durante el debate de investidura de Llorca celebrado el 27 de noviembre estuvo 15 minutos en el parlamento, el tiempo justo para votar en favor de quien fue su 'número dos' en el PPCV y síndic en las Corts. Sí que presenció la toma de posesión de Llorca desde su escaño 98, al que regresó hace un par de semanas aunque llegando tarde y ausentándose del debate sobre el cambio de reglamento pactado por PP y Vox, área por la que el dirigente popular cobra el extra como portavoz en la comisión.

18/02/2026 El 'expresident' Carlos Mazón acude al pleno de Les Corts como diputado del PP ESPAÑA EUROPA POLÍTICA COMUNIDAD VALENCIANA JOSÉ CUÉLLAR - LES CORTS / JOSÉ CUÉLLAR - LES CORTS / Europa Press

Además, el segundo pleno del año incluirá la segunda sesión de control a Pérez Llorca, así como el debate de tres propuestas de la oposición de comisiones de investigación: sobre la adjudicación de viviendas públicas en Alicante, sobre la gestión en el hospital del Vinalopó y sobre la residencia y centro de día para personas con discapacidad Santa Faz de Alicante.

Comisiones de investigación

Los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta este lunes para presentar los nombres de los diputados que formarán parte de la comisión de investigación sobre las viviendas de protección pública (VPP) del residencial Les Naus, en la playa de San Juan de Alicante, tras la polémica sobre la adjudicación a personas vinculadas al PP.

El jueves al mediodía se constituirá esta comisión cuya creación se aprobó la semana pasada en el pleno de las Corts, que dio luz verde a la propuesta de Vox con los votos de este grupo, PP y Compromís, más la abstención de los socialistas, y rechazó las peticiones de la oposición sobre este mismo tema.

El Consell se opone a rebajar privilegios a expresidents

El pleno comenzará el miércoles con el debate de la proposición de ley de Compromís que pide modificar la ley del Estatuto de los expresidents para eliminar "privilegios" como que puedan formar parte del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y contar con una oficina de apoyo, con dos asesores y un conductor.

El Consell ha emitido su criterio contrario a que se tramite la modificación de las prerrogativas establecidas en 2002 "de acuerdo con la dignidad y el decoro de las altas funciones ejercidas", sin perjuicio de que, tras su aplicación durante más de veinte años, "pudiera resultar oportuno incorporar alguna precisión o limitación". De ellas disfrutan Francisco Camps, Alberto Fabra, Ximo Puig y desde pocos días después de dejar el cargo, Mazón, que ya ha situado como asesor de su oficina a su exjefe de gabinete y mano derecha en el Palau, José Manuel Cuenca.

Noticias relacionadas

Aismismo, el pleno volverá a votar, con la introducción de papeletas en urna, la elección de los miembros del Consejo Valenciano de Transparencia, pues en el anterior pleno pero no obtuvieron los tres quintos que necesitaban en primera votación, y también votarán la elección de los vocales del Consejo rector de transparencia.