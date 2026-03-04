El comandante de la UME declara que el debate sobre si el Es Alert suponía confinar Pradas lo mantuvo fuera del Cecopi

Manuel Párraga Rodríguez, uno de los dos comandantes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) presentes en el Cecopi (Centro de coordinación operativa integrado), el cerebro de la emergencia de la dana del 29 de octubre, ha declarado que a preguntas de la jueza Nuria Ruiz Tobarra que el debate sobre si el Es Alert suponía confinar o no se mantuvo fuera del despacho o recinto donde se celebraba el Cecopi.

Párraga Rodríguez ha llegado sobre las 9.20 horas a los juzgados de Catarroja, donde se ha introducido sin hacer declaraciones. Es el único representante externo a la Generalitat o la Diputación de València que estuvo en el Cecopi. Mañana declarará su compañero, que también estuvo de forma presencial en la reunión que se presupone era el cerebro de la emergencia.

El comandante de la UME también ha confirmado que se habló de enviar un Es Alert después de las 18 horas. También ha confirmado que "en el Cecopi mandaba la consellera. No tuve la sensación de que mandara Mazón. Cuando llegó no daba la impresión de tomar ninguna decisión. Hizo alguna pregunta pero nada más. Mandaba la consellera", ha asegurado, según fuentes conocedoras de su declaración.