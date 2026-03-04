“Cuando escuchas cerca las explosiones de los misiles que son interceptados suenan como una ‘mascletà’”

Es sin duda el momento más complicado desde que se instaló en Doha (Qatar), pero lo vive con bastante aplomo. De momento, no tiene ninguna intención de salir del país pese a la escalada del conflicto que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán y que ha salpicado a toda la región. “No, la verdad es que seguiré aquí”, asegura. Noemí Silvestre es decoradora de interiores, de Xàbia (Marina Alta), y se instaló en el pequeño emirato del Golfo Pérsico hace cuatro años. Desde que empezaron los ataques de respuesta de Irán, “estamos como confinados en nuestras casas”. “Puedes salir, por supuesto, pero bajo tu responsabilidad”, aclara. Preocupada, sí, pero con la seguridad, transmite, de sentirse en “un país seguro”, incluso en estas circunstancias. “Todos, o el 99% de los misiles que han enviado han sido interceptados, según nos informó Qatar News, y si alguno ha llegado a caer ha sido fuera del núcleo urbano”, comenta Noemí desde Doha. Subraya que, de hecho, “que se sepa, no se ha registrado ninguna baja humana”.

Un selfie de Noemí, en una zona de ocio nocturno en Doha. / Levante-EMV

El objetivo de los cohetes lanzados por el ejército del régimen de Teherán es la base militar americana, que está situada “a una hora en coche de Doha”. Las detonaciones son constantes. “Escuchas las explosiones de los misiles interceptados, especialmente cuando se producen cerca, y suenan como una mascletà”, comenta con elocuencia. El peligro principal radica, dice, “en los fragmentos de cohete que caen cuando hay una explosión”. “Hace un par de días, a las siete de la mañana, me despertó un misil que explotó muy cerca, tanto que las ventanas de mi casa temblaron”, relata a este diario. Para evitar el ruido trabaja con las ventanas cerradas. Porque “se producen detonaciones durante todo el día, cada dos o tres horas”.

Esa tranquilidad, dentro de las circunstancias complicadas, se la transmite a la familia de Xàbia, con la que mantiene comunicación diaria. “Al principio estaban asustados, pero ellos han venido aquí y saben que es un país seguro”, cuenta Noemí. Seguro hasta en situación de guerra colateral. Y especialmente, dice, en circunstancias normales. “Aquí se te olvida un Iphone en la playa y vuelves al día siguiente y ahí está, intacto. Nunca tienes la sensación de miedo ni de inseguridad; yo puedo salir a las dos de la mañana a pasear sin problema, sin pensar si te miran, sin miedo”, comenta. De hecho, las casas están abiertas, “sin llaves”. “Vas a casa de un amigo y te dice ‘entra que está abierto’”, concluye.

Teletrabajo y cierre de colegios en Dubái

Absoluta “tranquilidad, sensación de seguridad total y vida normal”. Así de contundente se expresa desde Dubái Marisol Jiménez, natural de Nules y mánager de la empresa Point, de Gata (Marina Alta), en toda la zona de Oriente Medio. Con todo, advierte, las autoridades han prescrito “tres días de teletrabajo desde casa y han cerrado colegios”. “Aunque es verdad que habitualmente con el Ramadán se trabaja menos, hasta las dos o las tres”, explica esta arquitecta técnica que lleva quince años fuera de España y diez en la zona. Por sus obligaciones laborales, en los últimos tiempos “he recorrido todos los países” que ahora están siendo objetivo de los misiles lanzados desde Irán. Marisol alerta sobre otro bombardeo que estos días está contaminando las redes sociales: “los vídeos que están circulando todos son fakes y están generando miedo en nuestras familias”. Por eso, dice, “solamente me informo por medios oficiales del país”.

Marisol Jiménez, en Dubái. / Levante-EMV

Sus familiares “están muy tranquilos, porque hablo con ellos y les he dicho que no se preocupen, que aquí las defensas aéreas son muy potentes”. En los días que dura el conflicto, comenta que tan solo ha escuchado la explosión de cinco misiles interceptados por las fuerzas aéreas de ese emirato, el pasado domingo. El primero, a eso de las 9 de la mañana. “Al rato, dos más y cuatro o cinco horas más tarde, otros dos. El lunes escuché un cohete a las 9 y ya ninguno más”, relata esta valenciana desde Dubái. Explica que ha habido heridos y alguna persona ha fallecido por los fragmentos de los cohetes y el incendio que se registró en el aeropuerto como consecuencia de los ataques.

En el desierto, sin noticias de la guerra

El inicio del conflicto le sorprendió, el sábado, fuera de la ciudad. Desconectada. “Nos fuimos a correr a las montañas Ras Al-Khaimah con un grupo de amigos, españoles, venezolanos...latinos todos y luego hicimos una barbacoa en el desierto. No nos enteramos de nada. Yo, de hecho, envié un mensaje a la familia: ‘hola, aquí, en el desierto, con amigos’. Y de repente gente española empezó a escribirnos”, narra Marisol. Así es como se enteró del bombardeo de Israel y Estados Unidos sobre Irán y la respuesta del régimen teocrático.

Ese primer día, vieron aviones de defensa sobrevolando Dubái y “oímos tres pequeñas explosiones en el cielo, a lo lejos”. Pero no les llegó, dice, ninguna alerta del gobierno. De regreso a la capital, a la una de la mañana del sábado al domingo, ya sonaron las alarmas, cuenta esta runner castellonense residente en Emiratos Árabes.

Marisol Jiménez, practicando deporte en las montañas de Dubái. / Levante-EMV

¿Tiene intención de regresar a España y volver cuando escampe el conflicto? Volverá este próximo domingo, pero porque ya lo tenía previsto con antelación. Tiene comprado el vuelo para desde Dubái a España vía Estambul. Por ahora no le han comunicado ninguna alteración de los planes. En Castelló trabajará unos días y luego disfrutará de las fiestas de la Magdalena, cuenta con una sonrisa.