Familias de Elx atrapadas en Kuwait: "Nos dicen que crucemos el desierto en coche, estamos desamparados"

"Nos dicen de forma extraoficial que viajemos 15 horas en un coche de alquiler por el desierto, nos sentimos desamparados por la embajada". Dos familias de Elx narran a INFORMACIÓN la incertidumbre y el miedo que están pasando estos días en medio de la grave crisis que vive Oriente Próximo tras la escalada militar entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Los afectados, que les pilló de vacaciones el cierre del espacio aéreo para visitar a familiares, denuncian que no les han brindado ninguna solución clara para regresar a España. El alcalde de Elx, Pablo Ruz, cifró que habría 14 ilicitanos atrapados sin poder salir del Golfo.

En el caso de esta familia se trata de seis personas en total entre adultos y menores, que llegaron a Kuwait el pasado 19 de febrero para pasar unos días con los cuñados de una de las familias. Su plan inicial era regresar a España el pasado sábado, volando primero a Dubái y desde allí continuar su viaje de vuelta. Sin embargo, el mismo día en que debían salir se produjo el cierre del espacio aéreo en gran parte de Oriente Próximo tras el estallido del conflicto.

La escalada militar comenzó después de los bombardeos de tropas estadounidenses e israelíes contra Irán, a los que Teherán respondió con una oleada de misiles y drones dirigidos contra Israel y también contra las bases estadounidenses y objetivos en países del Golfo, entre ellos Kuwait.

Desde entonces, varios países de la región han cerrado total o parcialmente su espacio aéreo y decenas de aerolíneas han suspendido rutas, lo que ha provocado un caos en el transporte internacional con miles de vuelos cancelados y miles de pasajeros atrapados.

Seguridad

Como refieren estas familias, en Kuwait la tensión es palpable. Las autoridades han activado protocolos de seguridad y las defensas aéreas han interceptado misiles en el espacio aéreo del país, mientras continúan las alertas por posibles ataques. “Hasta hoy habíamos estado tranquilos, siguiendo todas las recomendaciones de la embajada y cambiando vuelos cada vez que nos lo indicaban”, explica Beatriz Alcalá, una de las afectadas. Sin embargo, la situación cambió cuando decidieron contactar de nuevo con la representación diplomática española.

“Llevábamos dos días sin recibir ninguna comunicación. Cuando llamamos, la recomendación que nos dieron de forma extraoficial fue que alquiláramos un coche y nos desplazáramos a Arabia Saudí”, relata. Sobre este punto, uno de los trabajadores de la embajada española les propuso ir a Riad, a unas ocho horas en coche, o a Yeda, que está a unas quince. Incluso se les mencionó un trayecto de hasta veinte horas por el desierto. "Pero nadie nos garantiza que allí el espacio aéreo esté abierto ni que podamos volar desde esos aeropuertos”, manifiesta.

Para estas familias la situación resulta especialmente angustiosa porque en el grupo viajan menores. “Tengo una niña de seis años. No podemos meternos en el desierto sin saber qué va a pasar”, señala Alcalá. Ambas familias habían intentado reorganizar su regreso en varias ocasiones desde que comenzó la crisis. Al viajar con compañías de bajo coste, habían comprado nuevos billetes tras cada cancelación, pero siguen sin tener claro cuándo podrán volar.

Coches de alquiler

La opción que se les ofrece es la de moverse en coche de alquiler pero narran que han intentado viajar juntos y que les piden cerca de 5.000 euros, pero que más allá de la cuestión económica se encuentran con una situación crítica y no quieren exponerse más. “No podemos ponernos en peligro cuando se supone que tenemos una embajada que debe ampararnos”.

Susi Amorós, otra de las afectadas, explica que viven pendientes de las alertas de seguridad. “Por las noches suenan alarmas de peligro y prácticamente no dormimos. Estamos muy nerviosos”, expone. Tal y como trasladan, desde la ventana de la casa de los familiares en la que están alojado han llegado a percibir el conflicto. “Hemos visto humo después de interceptar un misil y sabemos que ha muerto una niña de 11 años por la caída de metralla en Kuwait”, relata.

Humo junto a edificios en Kuwait / INFORMACIÓN

Según explican, aunque Kuwait es considerado uno de los países relativamente más estables de la región, el hecho de encontrarse en el Golfo y albergar bases militares estadounidenses lo convierte en uno de los puntos sensibles del conflicto. “Estamos en medio de todo. Kuwait es de las zonas más seguras, pero al final somos la red de tenis entre los países que están atacándose”, expone Amorós.

Relatan que ahora lo único que les importa es que puedan dejar de estar atrapados. Dos de los integrantes se dedican al sector del calzado en el Parque Empresarial, "y por ahora están siendo comprensivos", explican, mientras que el otro matrimonio es autónomo y se encuentran con la empresa completamente parada estos días, además de que su hijo justo este miércoles cumplía 17 años y está perdiendo clases.